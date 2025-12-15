Horóscopo de Nana Calistar hoy 15 de diciembre para cada signo; amor o dinero

Nana Calistar ha dado su horóscopo para este 15 de diciembre de 2025, y estas son las predicciones que les deparan a los 12 signos del zodiaco. De acuerdo con la experta, algunas personas podrán recibir, dinero, amor, nuevas noticias y otras más deberán cuidarse de las envidias que les rondan en su trabajo o escuela.

Lo que dice el horóscopo de Aries para hoy 15 de diciembre

Es momento de que cada quien se haga responsable de sus acciones y de que cargue lo que le toca; tú paga lo que tengas que pagar y deja que los demás le hagan frente a sus actos y las consecuencias que traen; no eres niñera de nadie ni un salvavidas emocional.

Lo que dice el horóscopo de Tauro para hoy 15 de diciembre

Debes aprender a quererte de una vez por todas, primero estás tú, después tú y hasta el último tú; no dejes que tu valor disminuya por nadie; debes confiar en tu capacidad para poder atraer a quien tu deseas; y manda a la goma a todos y todo lo demás.

Lo que dice el horóscopo de Géminis para hoy 15 de diciembre

Oye, ¡ya despabílate no? Ponte la pilas porque mira qué quejarte nada más no trae nada bueno, y menos si te haces pato, acción es lo que necesitas. Quieres cambiar y que mejoren las cosas grandes, pero sigues ahí sentado esperando que todo pase, toma las riendas y haz que suceda ese sueño.

Lo que dice el horóscopo de Cáncer para hoy 15 de diciembre

Lleva la fiesta en paz con quien debes y no con quien no te ha hecho nada; esa bipolaridad emocional no te ayuda absolutamente en nada y sólo te trae problemas que tú mismo creas. Tener cambios de humor tan seguido no te ayudará nada, sólo te traerá varios conflictos que terminarán afectando tu entorno.

Lo que dice el horóscopo de Leo para hoy 15 de diciembre

Ten cuidado, realiza esos trámites y paga lo que debes; en el amor y en tu entorno cercano se vienen varios cambios radicales, solito te darás cuenta que, quizás todo lo que te había dicho esa persona especial no era tan cierto, sigue tu camino con educación y honor.

Lo que dice el horóscopo de Virgo para hoy 15 de diciembre

Ya no pierdas el sueño por alguien que no se desvela por ti, enfócate en tus metas, una por una y verás cómo es que llega; no le des explicaciones a nadie ya que no todo el mundo merece saber tus planes. No es malo descansar, si sientes que te puedes caer, hazlo, toma tiempo, energía y sigue.

Lo que dice el horóscopo de Libra para hoy 15 de diciembre

Llegan cambios laborales que te beneficiará, no te duermas porque también es momento de pensar en algo más grande; construye un patrimonio, algo que sea tuyo y que nadie más te quite. No esperes que la vida te regrese todo lo que te han quitado, mejor levántate y lucha por todo eso que anhelas.

Lo que dice el horóscopo de Escorpio para hoy 15 de diciembre

Deja que el poder de tus decisiones te lleve por ese camino que tanto buscas, no permitas que nadie meta mano donde no tiene que hacerlo. Cada una de las situaciones que estás atravesando, debe servirte para tu futuro, aprende y no cometas los errores del pasado.

Lo que dice el horóscopo de Sagitario para hoy 15 de diciembre

Por favor, cuida mucho lo que sale de tu boca, puesto que, de lo contrario, podría hacer daño o meterte en problemas con alguien que no la debe; no todo lo que se piensa se dice, así que mide tus palabras para que luego no te estés arrepintiendo de todo lo que haces.

Lo que dice el horóscopo de Capricornio para hoy 15 de diciembre

Deberás poner atención a un negocio que está relacionado con los alimentos, y este podría hacer que tu economía crezca y sobre todo, que mejore tus ingresos como nunca antes; no veas esta oportunidad como algo pequeño, ya que si lo trabajas, le dedicas tiempo, amor y disciplina, podría darte más de lo que te imaginas.

Lo que dice el horóscopo de Acuario para hoy 15 de diciembre

Ya cierra ese ciclo del pasado que no te deja avanzar, deja a un lado esos rencores con personas que ya no están en tu vida, y que ni tú ni ellos saben uno del otro; si no sueltas ese resentimiento, seguirás estancado en esa misma área.

Lo que dice el horóscopo de Piscis para hoy 15 de diciembre

Abre bien los ojos porque amistades muy hociconas podrían ponerte en mal con chismes y comentarios fuera de lugar; estarán diciendo tontería y media; pero recuerda que es gente que no tiene vida propia; deja que ladre, y evita meterte en problemas.

