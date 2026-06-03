Fanáticos descubren que Shakira y Piqué se siguen en redes sociales ¿podrían volver?

Este viernes 2 de junio la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué han sido tendencia en redes sociales ya que diviersos usuarios de las plataformas descubrieron que las celebridades se siguen en instagram, razón por la que muchos han supuesto que podrían darle una segunda oportunidad al amor, sin embargo esto no ha sido confirmado por ninguno de los dos involucrados por lo que hasta el momento solo se trata de especulaciones. Sin embargo, el tema ha causado gran polémica ya que su relación y divorcio han sido uno de los más polémicos en el mundo de la farándula.

¿Shakira y Piqué volvieron a seguirse en redes?

La respuesta detrás de este pregunta es no ya que las celebridades internacionales jamás se dejaron de seguir puesto que debido al respeto a sus hijos mantuvieron una relación coordial e incluso nunca borraon fotos juntos, esto debido a que cuando la ex pareja se separó sus hijos aún eran muy pequeños. Sin embargo, luego de las especulaciones sobre un "posible regreso" muchos usuarios consideran que esto es casi imposible debido a que Gerard Piqué mantiene una relación con la publirrelacionista y relacionista pública española Clara Chía además de que Shakira lanzó un tema con el productor Bizarrap en el que dejó claro todos los altíbajos de la relación.

¿Por qué se divorciaron Shakira y Piqué?

De acuerdo con fuentes cercanas a la expareja ambos se divorcieron luego de que el exfutbolista del Barcelona comenzara a salir con Clara Chía, esto mientras el cantante seguía casado con la intérprete de "Día de Enero". El divorcio fue uno de los más mediáticos ya que ambos estuvieron casados por 12 años ya que contrajeron matrimonio en 2010 y se separaron en 2022. Tuvieron dos hijos (Milan y Sasha). Actualmente Shakira se encuentra concentrada en su carrera como cantante ya que acaba de lanzar el tema "Dai Dai" para la Copa Mundial de la FIFA 2026™️mientras que Piqué continúa con proyectos empresariales en el sector deportivo.

