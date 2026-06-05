MasterChef24/7: qué es el aprendizaje kinestésico, el método con el que se identifica Carmen

En la cocina más famosa de México, MasterChef 24/7, no solo se ponen a prueba las recetas, sino también la capacidad de adaptación y aprendizaje de los participantes. Recientemente, Carmen manifestó que está diagnosticada como una persona que adquiere sus conocimientos a través del aprendizaje kinestésico. Pero, ¿qué significa esto exactamente?

La cocinera recibió un llamado de atención en la clase de este viernes de la Chef Isabel Carvajal, la situación la hizo abrirse con sus compañeros y explicó que la forma en la que aprende es distinta a la de otros concursantes.

¿Qué es el aprendizaje kinestésico y por qué cobro relevancia en MasterChef 24/7?

Para entender la posición de Carmen, es necesario remitirnos al modelo conocido como visual-auditivo-kinestésico (VAK). Este describe cómo se estructura la mente humana y establece que las personas reciben y procesan la información del exterior a través de tres categorías principales.

Mientras que algunos adquieren datos mediante imágenes o esquemas (visuales) o a través del habla y la escucha (auditivos), existe un grupo que requiere de la acción directa para procesar la realidad.

Por qué para Carmen es importante explicar su forma de aprendizaje en MasterChef México

El aprendizaje kinestésico es el método de aquellos que prefieren lo que se denomina “aprender haciendo”. Las personas con este perfil, como Carmen en MasterChef 24/7, asocian la información directamente con sensaciones y movimientos del cuerpo.

De acuerdo con una ficha del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, este estilo se caracteriza por:



Experiencias prácticas: El aprendizaje ocurre a través de actividades como juegos o prácticas de laboratorio (o, en este caso, la ejecución física de una receta).

Memoria muscular y sensorial: No basta con ver un video o escuchar una instrucción; el cuerpo debe ejecutar el movimiento para consolidar el conocimiento.

Carmen soltó verdades sin filtro ante las cámaras 24/7 de MasterChef. |ESPECIAL/TV AZTECA

En el contexto de MasterChef 24/7, conocer el propio estilo de aprendizaje permite a concursantes como Carmen potencializar sus habilidades mediante ejercicios específicos. El modelo VAK nos recuerda que todos aprendemos de diferente forma y que identificar si somos visuales, auditivos o kinestésicos es el primer paso para mejorar nuestro rendimiento en cualquier disciplina, incluida la cocina.

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