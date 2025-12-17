Christian Nodal protagoniza nuevo escándalo; esto hace con sus fans

Pareciera que el nombre de Christian Nodal no va a dejar de estar en la polémica, ya sea por los comentarios que realiza o por la relación que mantiene con la hija de Pepe Aguilar, generando que su nombre siempre se mantenga en el ojo público de la farándula y en los titulares.

Ahora el chisme crece más, puesto que se dio a conocer que posiblemente le cobraría a sus fans por tomarse fotos con él, noticia que ha generado muchas reacciones; a continuación te detallaremos qué es lo que se sabe al respecto.

¿Qué pasó con Christian Nodal?

El reconocido periodista Javier Ceriani fue el encargado de dar a conocer la noticia, quien explicaba que Christian Nodal le cobraría a sus fans por tomarse una foto privada. Explicando que, dentro de los encuentros privados, el artista podría estar cobrando alrededor de 500 a 800 dólares.

Sumas exorbitantes que las jóvenes llegan a pagar para tener una selfie o foto junto a él. Aunque el cantante mexicano no ha mencionado nada al respecto para aclarar la situación, es un momento más que se le agrega a su lista de polémicas en la vida personal y profesional.

¿Qué problemas tiene Nodal?

Recientemente, la vida de Christian Nodal se ha visto envuelta en la polémica. Una de las más recientes fue la de su posible coqueteo con la violinista que lo acompaña a sus presentaciones.

Esta ola de especulaciones comenzó en una presentación donde vemos al cantante mexicano y a la violinista interactuando, donde ciertos gestos y miradas fueron interpretados no solo como compañerismo, sino a algún tipo de coqueteo entre ellos.

Otro de los más recientes chismes fue un supuesto coqueteo a una periodista venezolana, donde ella reveló que se cruzó con el cantante y ambos intercambiaron celulares, pero dicha acción se hizo para poder concretar una entrevista profesional. Encuentro que al final sí se logró, obteniendo una importante exclusiva. Con la polémica donde le cobraría a sus fans por tomarse fotos con él, parece que su nombre seguirá en el ojo del huracán por más tiempo.