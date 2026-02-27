¡Tacos con exceso de flow! Te contamos cómo llegar al restaurante de El Malilla

Imagínate que tienes antojo de unos tacos después de una fiesta donde toda la noche escuchaste a tu reggaetonero favorito y no dejaste de perrear ni un segundo. El hambre pega duro, así que decides lanzarte con tus amigos por el esperado munchies. Llegas a la taquería, pides tus cinco tacos al pastor con cilantro, cebolla y piña, y mientras esperas volteas a ver el trompo. Justo ahí, fileteando la carne con toda la actitud, se encuentra nada más y nada menos que tu ídolo: El Malilla.

Las mejores brochetas de carne al carbón; jugosas y deliciosas

Pues deja de soñar, porque esto ya puede ser una realida, ya que el reggaetonero mexa no solo la rompe en los escenarios, también le entró de lleno al mundo gastronómico con un restaurante en la Ciudad de México. Y nosotros te contamos qué hay en el menú, cómo llegar y por qué este spot ya se está volviendo parada obligada para los fans, porque si tienes suerte, podrías encontrarte al bellaco echándose unos taquitos o supervisando el trompo.

La idea del restaurante comenzó como uno de los sueños del cantante, quien ha demostrado tener un gusto especial por la gastronomía y la cocina. Por eso decidió asociarse con una carnicería y juntos crearon una taquería que mezcla el sazón tradicional con ese flow urbano que lo caracteriza. El concepto busca ofrecer calidad, buen ambiente y ese toque barrio que conecta perfecto con su música.

¿Dónde está la taquería de El Malilla?

El sitio al que se asoció El Malilla lleva por nombre Taquería y Carnicería Los Pacientes.

Ubicación: Dr. J. Navarro 218, Col. Doctores, CDMX.Horarios: Martes a domingo, de 2:00 a 11:00 pm.

¿Cuál es el menú?

El menú de Taquería y Carnicería Los Pacientes ofrece una combinación de platillos clásicos y opciones para todos los gustos. Entre las entradas se encuentran:

Frijoles de la casa

Chicharrón con rajas

Papa al horno

Esquites

Hamburguesa

Tacos de sirloin

Tacos de roast beef

Birria de res

Tacos de pollo

Tacos de cabeza

Tacos de lengua

Tacos campechanos

Tacos de suadero

Tacos de molleja

Quesadillas

Así que ya lo sabes, si eres fan del reggaetón y amante de los tacos, este lugar puede convertirse en tu nuevo favorito.