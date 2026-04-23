OFICIAL: Karely Ruiz será quien pelee en Supernova Genesis 2026 vs Kim Shantal; cartelera, horarios y más, esto es lo que se vio en la conferencia previo al evento

Este miércoles 22 de abril se llevó a cabo la conferencia de prensa de Supernova: Genesis 2026, donde de la mano de Berth-Oh, Juan Guarnizo y “El Zar” tuvimos los primeros detalles de lo que será este evento de boxeo amateur y sobre los combatientes que harán vibrar la Ciudad de México en unos cuántos días, además de que se compartieron detalles de que habrán durante la entrada de algunos de los combatientes.

Los careos e interacción entre los combatientes nos dejaron grandes y picantes momentos, aunque uno de los momentos más esperados de esta conferencia fue el anuncio de Karely Ruiz como la retadora de Kim Shantal pues tras la baja de Lupita Villalobos debido a problemas de salud, hay una gran incertidumbre respecto a este evento, el cuál se ha perfilado como uno de los eventos de entretenimiento más vistos del año.

¿Quiénes pelearán en Supernova: Génesis?

Para este evento de boxeo se tiene preparada la siguiente cartelera donde se esperan peleas épicas:



Alana Flores vs Flor Vigna

Kim Shantal vs Karely Ruiz

Mario Bautista vs Aaron Mercury

Milica vs Ari Geli

El Abraham vs Nanado

Lonche de Huevito vs Willito

¿Cuándo es la Supernova Génesis 2026?

Este evento de boxeo amateur se estará llevando a cabo el próximo domingo 26 de abril en la Arena CDMX en punto de las 5:00 pm (3:00 pm si piensas asistir al evento); por lo que se espera un domingo para la historia del boxeo y que seguro dará mucho de qué hablar los siguientes días y que probablemente será un antes y después.

¿A qué hora inicia Supernova: Genesis?

Durante esta conferencia se dio a conocer que las puertas de la Arena CDMX abrirán en punto de las 3:00 pm; por lo que si irás a presenciar este evento en vivo es importante que llegues temprano pues a las 4:00 pm iniciarán las peleas, mismas que son de boxeadores que no están en cartelera y que será toda una previa.