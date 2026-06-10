María expresa su deseo de salir de MasterChef 24/7: “Ciertas personalidades se me hacen muy inmaduras”

El inicio de la cuarta semana de MasterChef 24/7 no ha sido menos difícil para los 18 cocineros, pues más allá de que la competencia es más demandante con el paso de los días, el encierro sigue causando estragos entre los participantes y María ha sido el caso más reciente, ya que expresó su deseo de salir del reality show.

A unos minutos de la gala de beneficio o castigo de este martes 9 de junio, María se encontraba con Flor y Camila en la cocina del Mundo MasterChef y luego de especular sobre si se repetiría en algún momento una doble eliminación como la ocurrida el fin de semana pasado en la que salieron Arturo y Lula, la cocinera compartió su deseo de salir de la exigente competencia culinaria.

La participante afirmó que no se encontraba cansada de las pruebas, sino de enfrentarse a las personalidades inmaduras de algunos de sus compañeros, ya que "parecen niños pubertos y no adultos".

María afirmó que si bien aprecia la diversidad de formas de ser al interior de MasterChef 24/7, después de tanto tiempo se siente harta de la misma situación.

Cabe señalar que después salió a relucir el tema de la falta de respeto a uno de los Chefs en la gala por el poder del Pin de ayer y el señalamiento de Claudia Lizaldi de que la polémica situación se resolverá esta misma noche.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Hoy es martes de beneficio o castigo y se definirán a los capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos del próximo miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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