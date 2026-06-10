Cuatro cortes de pelo para mujer que hacen lucir tu cara más delgada; son ideales para todas las edades
Conoce los estilos de cortes de pelo que hacen lucir más delgado el rostro.
Elegir un corte de cabello no siempre es sencillo, pues hay muchas cosas a tomar en cuenta al elegir un estilo y una de las cosas más importantes es entender la forma de tu cara, largo de cabeza y el tipo de cabello que tienes, pues estos puntos te pondrán un paso adelante.
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Muchas veces las mujeres definen un estilo y este mismo las acompaña por muchos años, aunque hay momentos donde vale la pena reinventarse y buscar un nuevo look, por lo que te dejaremos las recomendaciones de algunos cortes de pelo que destacarán tus facciones e incluso hará lucir tu rostro más delgado.
Cortes de cabello que harán verte más delgada de la cara
Si buscas lucir un rostro más delgado y estilizado, uno de los puntos clave es crear líneas verticales y diagonales, por lo que los cortes ideales evitan el volumen en exceso a los lados como en las mejillas y suman en la parte de arriba. Además es importante enmarcar la barbilla para alargar el cuello, por lo que te compartiremos algunos que cumplen con estas características como por ejemplo:
- Long Bob desfilado: Esta melena media que llega debajo de la barbilla con las puntas escalonadas y suaves capas crea un marco vertical que le da movimiento al cabello sin aportar volumen a los lados de la cara.
@hairbysuziangelina The Layered Long Bob - Perfect if you have heavy/flat hair and want lots of movement. The shorter length and layer combo gives weightlessness for a bouncier finish. I filmed this full tutorial for my education platform and it is due to go up soon 🫶🏻✨- makeup by the incredible @Its Dani Levi #oldmoneybob #oldmoneyblonde #oldmoneybeige #brondehair #creamyblondehair #sunkissedblonde #sunkissedbronde #bobhairinspo #bobinspo #bobcutinspo #oldmoneyinspo #oldmoneyaesthetic #bobhairlife #blondehairbob #blondebobhair #rootyblonde #blendedblonde #creamyblonde #goldenblonde #beigehaircolor #oldmoneyhaircolor ♬ som original - Vbedit.x
- Pixie desigual: El estilo corto y asimétrico aporta mucha verticalidad pues al dejar mechones más largos al frente se logra disimular la redondez del rostro y se le da un perfil más llamativo a los pómulos y la mandíbula.
@marcoscarrasquillo ASYMMETRICAL PIXIE Un corte que irradia elegancia, fuerza y autenticidad. Porque el verdadero estilo comienza con confianza. #pixiecut #haircuttutorial ♬ Boy - ODESZA
- Flequillo lateral: Este flequillo abierto al medio o de lado crea un triángulo visual que alarga la frente, por lo que se enmarca tu mirada reduce la carga de las mejillas, siendo ideal para lucir tus facciones.
- Capas largas: Las capas largas desde el pómulo empiezan debajo de la barbilla logran acaparar la atención hacia abajo, estilizando la barbilla y alargando el cuello, “alargando” un poco tu rostro.
@randa.rivera Let’s create a fun fringe, lots of layers, and remove a ton of bulk making her hair more manageable ✅ #longhairstyles #newhair #bangs #haircutting #cuttingspecialist ♬ RALLY FUNKED - VYNXCIUZ