Cuatro cortes de pelo para mujer que hacen lucir tu cara más delgada; son ideales para todas las edades

Elegir un corte de cabello no siempre es sencillo, pues hay muchas cosas a tomar en cuenta al elegir un estilo y una de las cosas más importantes es entender la forma de tu cara, largo de cabeza y el tipo de cabello que tienes, pues estos puntos te pondrán un paso adelante.

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Muchas veces las mujeres definen un estilo y este mismo las acompaña por muchos años, aunque hay momentos donde vale la pena reinventarse y buscar un nuevo look, por lo que te dejaremos las recomendaciones de algunos cortes de pelo que destacarán tus facciones e incluso hará lucir tu rostro más delgado.

Cortes de cabello que harán verte más delgada de la cara

Si buscas lucir un rostro más delgado y estilizado, uno de los puntos clave es crear líneas verticales y diagonales, por lo que los cortes ideales evitan el volumen en exceso a los lados como en las mejillas y suman en la parte de arriba. Además es importante enmarcar la barbilla para alargar el cuello, por lo que te compartiremos algunos que cumplen con estas características como por ejemplo:

