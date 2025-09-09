Todos lo criticaban, pero Peso Pluma acaba de conseguir el histórico logro que ningún mexicano alcanzó

Peso Pluma se convirtió en el primer embajador mexicano de la Semana de la Moda de Nueva York. Cuando creías que ya lo habías visto todo, el cantante tapatío vuelve a romper esquemas.

Esta vez, no con una canción viral, sino con un logro histórico que lo coloca en otro nivel: el intérprete de corridos tumbados fue elegido como embajador oficial del CFDA (Consejo de Diseñadores de Moda de EUA.) para representar el evento este año. ¡Sí, es el primer mexicano en lograrlo!

Este nombramiento marca un antes y un después no solo para su carrera, sino para la representación latina en uno de los eventos de moda más importantes del mundo.

(INSTAGRAM @pesopluma) Peso Pluma representará a México en la Semana de la Moda de Nueva York 2025.

Y aunque más de uno lo ha criticado por su estilo o por no “dar el perfil”, El novio de Kenia Os está demostrando —una vez más— que el talento y la autenticidad abren puertas en todos los escenarios, incluso en las pasarelas más exclusivas.

¿Qué hará Peso Pluma en la Semana de la Moda de Nueva York 2025?

La participación del cantante de “Lady Gaga” no será menor. Formará parte del programa NYFW Live, el cual transmitirá desfiles desde el Rockefeller Center del 11 al 16 de septiembre.

Además, será imagen oficial del evento, compartiendo espacio con nombres icónicos de la moda como Thom Browne, Michael Kors y Anna Sui.

Y aunque por ahora solo ha compartido el anuncio en Instagram a través de una foto con su rostro en una pantalla de Billboard en Nueva York, se espera que su presencia genere bastante ruido.

Lo cierto es que su papel como embajador no solo le abre nuevas puertas, sino que pone a México en el mapa de la moda internacional, como pocas veces se ha visto.

¿Por qué es un logro tan importante para Peso Pluma?

El nombramiento de Peso Pluma como embajador del CFDA representa más que una colaboración estética: es un símbolo de representación y diversidad cultural.

Que un joven mexicano —criado en Guadalajara y con un estilo tan propio como polémico— esté al frente de la NYFW, rompe con los estándares tradicionales de la industria y abre camino para nuevas voces.

Además, impulsa su carrera más allá de la música, lo posiciona como referente de estilo global y muestra la fuerza de su impacto cultural.

No olvidemos que hace apenas unos meses, el cantante de 26 años ya había causado sensación al asistir al desfile de otoño-invierno de Thom Browne. Lo suyo con la moda no es casualidad.