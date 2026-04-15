ÚLTIMA HORA: Un Tal Fredo pide DISCULPAS: “Cometí varios errores”

Este miércoles 15 de abril el creador de contenido Alfredo Cantú Villarreal, mejor conocido como "Un Tal Fredo" compartió en sus redes sociales un video expresando que ha cometido errores de comunicación, acciones y posturas. El influencer aseguró que sigue aprendiendo y que "sus intenciones no fueron negativas". Este video lo ha compartido luego de anunciar en redes sociales que se retiraba por un tiempo para entender las conversaciones que lo involucraban a él, ya que dichos comentarios generaron una gran polémica en donde el creador recibió diversas críticas. El clip hasta el momento ya acumula doce mil likes y más de medio millón de visualizaciones.

¿Por qué pidió diculpas "Un Tal Fredo" en redes sociales?

Recientemente el creador de contenido ha acapardo la atención de diversos internautas luego de que compartiera un video pidiendo disculpas. Sin embargo, aunque en el contenido que compartió no detalla los motivos a detalle "Un Tal Fredo" se vió envuelto en una serie de críticas luego de su boda, pues en dicho evento fue blanco de comentarios negativos por parte de usuarios de la red. En primera instancia críticaron el concepto de la boda y la apariencia del creador ya que muchas personas tenían cierta expectativa sobre el evento, al cual incluso asistió Carlos Rivera, pues dió un concierto privado, el cuál fue parte de un regalo de bodas a su esposo.

Sin embargo, no todo terminó ahí ya que luego del evento comenzaron a circular una serie de imagenes en las que se podía observar el supuesto inmobiliario que fue utilizado para la boda para después haber sido abandonado. Dichas fotografías se viralizaron rápidamente y causaron el descontento de las personas ya que la zona en donde se llevo a cabo el evento es un área protegida. Ante esto, "Un Tal Fredo" respondió asegurando que todo se trataba de desinformación.

¿Qué dijo Un Tal Fredo en su video pidiendo disculpas?

Al inicio del video el creador de contenido dijo que "había decidido callarse la boca" para entender todo lo que se decía de él. Aseguró que pensar que lo que todas las personas decían era un error "sería algo inmaduro". Expresó que no iba a justificar sus acciones ya que se equivoco además de que dijo que debido a ciertas heridas que tiene se comportó de cierta manera ya que respondió desde la impulsividad y el coraje. "Ya tengo los recursos y los medios para hacerme cargo de eso, trabajarlo y evitar que mi reacción sea como la que tuve". Este video ya ha generado diversos comentarios por parte de los usuarios e incluso algunos aseguran que volvió muy rápido a las redes sociales.