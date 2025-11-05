Hacen impactante revelación sobre el caso de Valeria Márquez; habrían encontrado a los responsables

El asesinato de la influencer y empresaria Valeria Márquez, ha dado un giro sorprendente pero perturbador. La joven murió a sus 23 años, luego de haber recibido impactos de bala en su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok.

Luego de meses de que ocurriera el asesinato, recordemos que fue en el mes de mayo, han surgido nuevas versiones y testimonios que señalan a un familiar cercano de la víctima. Los señalamientos van dirigidos al tío quien también era su socio comercial, Armando López, como el presunto autor intelectual del homicidio.

Esta terrorífica teoría ha surgido de supuestos testimonios que señalan que el móvil del crimen podría estar relacionada con disputas de índole económico y al control de los negocios de la joven, incluyendo el salón de belleza “Blossom The Beauty Lounge” y otros bienes.

¿Qué pruebas llevan a acusar al tío de Valeria Márquez?

El caso se vuelve más escalofriante si se tiene en cuenta la forma en la que se llevó a cabo el ataque. Valeria Márquez se encontraba en vivo en TikTok cuando un sujeto se presentó en su local con la excusa de entregarle un “regalo” costoso.

La joven se mostró nerviosa, incluso preguntando en la transmisión:“A lo mejor me iban a matar ¿Me iban a levantar o qué?”,antes de silenciar el micrófono y ser atacada momentos después.

De acuerdo alas teorías que circulan en las redes sociales y medios de comunicación, el “regalo” fue presuntamente un señuelo orquestado para confirmar su presencia en el lugar y facilitar la acción del sicario, quien le disparó en dos ocasiones.

Si bien hay graves acusaciones contra su tío y otras personas del entorno, desde la Fiscalía del Estado de Jalisco no han realizado comentarios y han enfocado la investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Parece que Valeria Márquez presentía lo que estaba por suceder. Fue asesinada en una transmisión en vivo.



(Personalmente considero que no se debe viralizar el video completo del momento del asesinato que ya corre en redes sociales) pic.twitter.com/b5QL5zHM5g — David Ordaz (@david_ordaz) May 14, 2025

Se ha mencionado que hay personas que no han querido declarar ciertos detalles que podrían llevar a la resolución del caso.

