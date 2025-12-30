Exatlón México: Este atleta gana la MEDALLA TRANSFERIBLE hoy martes 30 de diciembre del 2025

La semana 14 de la novena temporada de Exatlón México ya ha dado inicio, y para hoy martes 30 de diciembre de 2025 se llevará a cabo la competencia por la Medalla Transferible, y este es el atleta que se ganó dicha presea, la cual es un premio de gran valor si es que uno de sus compañeros pudiera asistir al Duelo de Eliminación del domingo 4 de enero del 2026.

¿Quién gana la Medalla Transferible de la Semana 14 de Exatlón México?

Si quieres saber quién gana la Medalla Transferible de la Semana 14 de Exatlón México , no olvides sintonizar Azteca Uno en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. En esta ocasión, la producción colocó este premio el cual servirá de mucho para el equipo que mande a uno de sus integrantes al Duelo de Eliminación del siguiente 4 de enero del 2026.

Los Rojos podrán ocupar la Ventaja para el Duelo por la Villa 360 del jueves 1 de enero de 2026

El equipo de color escarlata inició la Semana 14 de la novena temporada muy bien, los Rojos ganaron el Juego por la Ventaja, el cual podía bloquear a un hombre y a una mujer en el Duelo por la Villa 360 ; competencia que de igual manera ganaron este lunes 29 de diciembre; sin embargo, para el jueves 1 de enero de 2026, los Famosos podrán volver a evitar que un atleta varonil y otra femenil no puedan correr los circuitos de esta competencia.

Un atleta rojo recibirá una terrible noticia antes de terminar el 2025

Por otro lado, uno de los atletas rojos recibirá una terrible noticia este martes 30 de diciembre de 2025, al parecer Antonio Rosique dará un comunicado que le hizo llegar el cuerpo médico de la marca sobre uno de los participantes, y la información dicta que, tiene que abandonar la competencia por temas de salud, si quieres saber quién dejará el reality show no olvides sintonizar Azteca Uno en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Las palabras de Evelyn Guijarro tras perder el Juego por la Villa 360

Los Azules tuvieron la oportunidad de seguir compitiendo por la Villa 360 y fue Evelyn Guijarro quien les habría dado la esperanza de seguir en la Pugna, sin embargo, tras meter la tercera pelota en la canasta, la suerte no le favoreció a Sniper, quien metió la bola al mismo tiempo que Paulette Gallardo, por lo que, Rosique pidió una repetición; tras esto, la Máxima Autoridad repitió la carrera y fue la participante Roja quien le dio la casa de lujos a los Rojos.

Tras este resultado, Sniper comentó que no le importaba mucho no haber ganado la Villa 360 este lunes 29 de diciembre, y pidió disculpas a la afición Celeste. También añadió que, todo pasa por algo, y no se frustraba por perder, pero que venían más pruebas, por lo que deberá estar lista para estas pugnas, porque al final, no pasa nada.