Así se veía Valeria Márquez antes de ser modelo

Uno de los nombres más sonados en los últimos días es el de Valeria Márquez, famosa tiktoker que fue asesinada a sangre fría al interior de su estética.

¿Cómo asesinaron a Valeria Márquez?

El suceso tuvo lugar el pasado 13 de mayo en el salón de belleza “Blossom The Beauty Lounge”, ubicado en la colonia Real del Carmen, en Zapopan, Jalisco. Un sujeto armado ingresó al establecimiento y le disparó a quemarropa, por lo que su muerte está siendo investigada bajo el protocolo de feminicidio.

Recordemos que su belleza la llevo a formar parte de diversos videos musicales, además trabajó como modelo, por lo que su muerte tuvo un gran impacto.

¿Cómo se veía Valeria Márquez antes de ser modelo?

Después del asesinato de Valeria Márquez han surgido diversos videos en donde amigos y familiares han pedido justicia a las autoridades por su muerte.

Sin embargo, llamó la atención un video en donde se muestra cómo lucía Valeria Márquez antes de ser modelo y de haberse realizado algunas cirugías estéticas.

Antes de lucir como una modelo, Valeria Márquez tenía el cabello castaño, usaba brackets y maquillaba sus pestañas naturales, además de que no usaba extensiones.

A través de TikTok, un joven identificado como @monsvillanuevaa compartió un video donde se muestra una fotografía de cómo lucía Valeria Márquez antes de ser modelo.

“Muchos te conocieron como Valeria Márquez de los ‘lives’, pero Dios te puso en mi vida cuando solo eras la güera. Hasta el cielo mi niña hermosa”, dijo el usuario.

@monsvillanuevaa Descansa en paz Flaquita siempre te recordaremos como la mujer tan amorosa que fuiste, tenías una energía y un brillo que muy pocas personas logran, te amaré por siempre y te recordaremos con esa gran sonrisa no fuiste solo Valeria Marquez la de TikTok fuiste una mujer que brillaba de verdad brillaba muchísimo vuela alto y descansa en paz goldaaaaa🕊️🥺❤️ ♬ sonido original - Monsvillanuevaa

¿Qué cirugías se hizo Valeria Márquez? Valeria Márquez nunca tuvo reparo en compartir con sus seguidores cuáles fueron las cirugías y tratamientos a los que se sometió.

Días antes de su muerte, la tiktoker confesó que estaba por realizarse una nueva cirugía, según ella, la última. Valería Márquez tenía pensado cambiarse los implantes de sus senos, pues quería que estuvieran por debajo del músculo.

“Me quiero cambiar los implantes, yo no tengo mis implantes, no los tengo por debajo del músculo y yo los quiero por debajo del músculo, nomás me voy a cambiar eso”, dijo la modelo.

En la misma transmisión, un seguidor le preguntó cuántas cirugías se había realizado, a lo que sin reparo contestó que 5 a sus 23 años. “Tengo los senos, tengo lipo, tengo luxación de costillas, tengo lipotransferencias a cadera y glúteo, la bichectomía y ya”.