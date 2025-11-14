Muere cantante a los 42 años tras haber sido diagnosticada con una rara enfermedad

El mundo de la música se encuentra devastado luego de que se confirmara la muerte de la famosa cantante, Vanessa Ríos, a los 42años de edad. La artista pasó los últimos días de su vida internada en un hospital debido a una enfermedad extraña que padecía.

Todo comenzó en el año 2023 cuando la cantante recibió una noticia que cambió su vida para siempre, ya que la diagnosticaron con sarcoma sinovial en los pulmones, un tipo de cáncer bastante extraño.

¿De qué murió la cantante Vanessa Ríos?

En las redes sociales se dio a conocer la noticia de que la famosa cantante nacida en Brasil, había perdido la vida a los 42 años de edad. Ella había conseguido parte de su fama gracias al talento que derrochó en el género forró romántico.

Los medios del país, manifiestan que Vanessa Ríos estuvo internada los últimos días de su vida, en un hospital de la ciudad de Pernambuco en Brasil. Su fallecimiento causó mucha consternación entre sus fieles seguidores.

La cantante era vocalista de la banda musical “Capim Com Mel”, la cual compartió el doloroso mensaje confirmando la muerte de la cantante de tan solo 42 años de edad. Sin dudas esto fue muy doloroso.

Por el momento se desconocen las causas exactas del fallecimiento pero podría estar relacionado con el extraño tipo de cáncer que le fue diagnosticado en 2023.

¿Quién era la cantante Vanessa Ríos?

Vanessa Ríos fue una famosa cantante nacida en Brasil que destacó en el género forró romántico. Formó parte de los grupos "Kitara", "Boa Toda", "Forró do Muído"y recientemente en "Capim com Mel".

Fue en el 2023, cuando Vanessa Ríos fue diagnosticada con sarcoma sinovial en los pulmones, un tipo de cáncer bastante extraño. A fines del mes de octubre la cantante tuvo que ser hospitalizado de emergencia y lamentablemente perdió la vida. La noticia fue confirmada por sus familiares y amigos.