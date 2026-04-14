Revelan el verdadero motivo por el que Nodal pospuso su boda religiosa con Ángela Aguilar

Nodal nuevamente se ha encargado de dominar los medios de farándula, en especial al dar a conocer el verdadero motivo de que la fecha de su boda religiosa con Ángela Aguilar se haya aplazado, generando que en la red salgan a la luz posibles versiones al respecto.

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Para que sepas todos los detalles del chisme, te explicaremos qué fue lo que se reveló al respecto, debido a que es una decisión que ha generado mucho ruido entre los internautas.

¿Qué pasó con Nodal y Ángela Aguilar?

Todo fue durante una entrevista realizada por un medio en República Dominicana, en el que habló abiertamente sobre su boda religiosa con Angela Aguilar, explicando que la esperada fiesta se iba a realizar en mayo, pero que todo tuvo que ser aplazado.

Nodal revela que el verdadero motivo de la inesperada noticia se debe principalmente a la situación de inseguridad que se vive en el país, en especial considerando que tenían planeado hacer la ceremonia en Zacatecas. Ante tal situación, el cantante mexicano no dio a conocer la nueva fecha de su boda.

Por otro lado, al darse a conocer las declaraciones del cantante, el reconocido periodista Javier Ceriani detalló que habría otra razón del aplazamiento, que sería la mala relación que mantiene con sus suegros y la polémica que se ha generado en el video de “Un Vals”.

¿Qué le pasó a Nodal en Zacatecas?

Dentro de la entrevista realizada, Nodal, al explicar la situación de inseguridad que hay en México, recordó que casi lo “explotan”. Dicho comentario muchos consideran que hace alusión al enfrentamiento armado que ocurrió cerca de la propiedad de los Aguilar que se encuentra en Zacatecas.

Los hechos ocurrieron el 12 de febrero, donde también se vieron implicados Pepe Aguilar y Angela Aguilar; por suerte, pudieron ser rescatados por las autoridades, saliendo ilesos de la situación.

Por ahora, hay que esperar a que el cantante mexicano dé más información sobre la nueva fecha de su boda religiosa con su actual pareja, en especial después de conocer el verdadero motivo de las modificaciones.