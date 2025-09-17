VIDEO: Artista cae del escenario en pleno show. “Por suerte estoy viva”

Este martes Erreway, dio una presentación en el Movistar Arena y todo iba de maravilla hasta que Catherine Fulop, sufrió un fuerte incidente en el escenario. Todos los asistentes quedaron impactados y preocupados, pero la cantante y actriz compartió una plublicación donde asegura que esta bien.

Catherine Fulop sufre una fuerte caída en pleno escenario

La caída sucedió cuando Catherine Fulop estaba en la orilla del escenario mientras hablaba con su compañera y amiga Camila Bordonaba. Fulop fingió en el escenario que no encontraba a Camila y mientras simulaba buscarla, pisó mal con sus botas altas, tropezó y finalmente cayó entre el público.

Posterior a eso, la cantante se levantó lo más rápido posible y comentó con buen humor: “por suerte estoy viva”. Todos quedaron preocupados en el momento, ella dio a entender que, aunque la caída fue aparatosa, no pasó a mayores.

Catherine también hizo una publicación en su cuenta de Instagram y aseguró que fue una gran noche. Agradeció a los que le mandaron mensajes y se preocuparon por ella, recalcando que se encuentra bien, así que quedó en claro que, no fue nada más que un susto, pues no sufrió lesiones.

¿Quién es Catherine Fulop?

Catherine nació el 11 de marxo de 1965 en Venezuela, saltó a la fama cuando participó en el famoso concurso de belleza, Miss Venezuela en 1986, representando al estado Vargas y fue la tercera finalista. Un año después inició su carrera como actriz de telenovelas y como dato curioso, en 1992 protagonizó con Jean Carlo, su última telenovela en Venezuela.

En cuanto a su vida amorosa, la actriz se ha casado dos veces, la primera con Fernando Carrillo en 1990; sin embargo, su matrimonio duró solo 4 años. Años después, el amor volvió a tocar la puerta de Catherine en 1998 y se unió en nupcias con el empresario Osvaldo Sabatini.