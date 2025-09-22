VIDEO: Bárbara de Regil huye de sus fans en Tlalnepantla. ¡Corrió a toda velocidad!

Un video de Bárbara de Regil corriendo a toda velocidad por las calles se está viralizando en redes sociales. Detrás de ella, se aprecia que va corriendo una multitud de fans que querían saludarla y tomarse una foto con la protagonista de “Rosario Tijeras”.

Bárbara de Regil huye de sus fans en Tlalnepantla

Actualmente la actriz se encuentra grabando la temporada 5 de “Rosario Tijeras”, un acontecimiento muy esperado por los fans, debido al enorme éxito de la serie y a la emoción que la temporada 4 nos está haciendo sentir durante su transmisión en Azteca UNO.

Algunas escenas de “Rosario Tijeras” están teniendo como escenario calles del municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México. Los fans de la serie que viven en los alrededores han estado visitando las grabaciones con la esperanza de ver a los intérpretes o la acción en vivo. La actriz ha estado compartiendo en sus historias de Instagram los encuentros con fans que ha tenido.

El clip que circula en redes sociales parece tener la adrenalina característica de la serie, pues Bárbara corría con una multitud gritando a sus espaldas hasta que logró dejarlos atrás.

Entre los comentarios de TikTok e Instagram, hay algunos testimonios de quienes estuvieron ahí o han estado presentes en otras locaciones; ellos explican que ya había terminado la hora de descanso de Bárbara de Regil y que ella ya se había tomado foto con muchas personas minutos antes del video viral. “Ese video fue de un día que ya había dado fotos a toda la fila que se formó y ya no podía pararse de nuevo a dar más porque la producción ya se había atrasado”, dice una usuaria.

También hay quienes resaltan que en una parte de la grabación se aprecia que la actriz se disculpa antes de correr. “Voy a grabar, chavos, porque si no…”, dijo Bárbara.

¿Quién es Don Américo? El personaje favorito de muchos en Rosario Tijeras 4 [VIDEO] Los actores principales de Rosario Tijeras 4 ya tienen a su personaje favorito de la temporada y te sorprenderá cuál es el que más se menciona.

Sin ese contexto, otras personas defienden la decisión de correr porque la multitud era grande y no había elementos de seguridad visibles alrededor de Bárbara. “Es obvio que existen personas que le pueden hacer daño y va sin seguridad, piensan que es egoísta pero también es por seguridad”, escribió alguien en TikTok.

Por otro lado, muchos usuarios se tomaron el video con humor y predicen que este será “otro momento icónico” de Bárbara de Regil. “Buena ésa, Bárbara, nadie la iba a alcanzar”, escribió alguien en referencia a la condición física de la actriz.