Con el corazón roto, Bárbara de Regil revela por qué ya no vive con su hija Mar

A unos días de haber iniciado las grabaciones de la temporada 5 de “Rosario Tijeras”, Bárbara de Regil compartió en Instagram que se encuentra con el corazón roto. La razón: su hija, Mar de Regil, se fue a vivir por un tiempo a Madrid.

Por qué Mar de Regil ya no está viviendo con Bárbara de Regil

Los fans de la actriz quedaron muy intrigados en el último día debido a una historia de Instagram donde escribió: “un día sin ti y siento que me robaron el corazón. Un día sin ti y siento que faltan años para verte la carita otra vez”.

Luego de compartir otras imágenes de un reciente encuentro que tuvo con fans de “Rosario Tijeras”, Bárbara de Regil posteriormente aclaró que su hija, Mar, no está viviendo con ella.

Crédito: Captura de Instagram

“Mar se fue un tiempo a Madrid. Nunca nos habíamos separado así. Crecimos juntas, siempre estamos juntas”, escribió la intérprete. También explicó que había contado esto en su canal de suscriptores pero, debido a las especulaciones que se crearon fuera de ese canal, quería dar el contexto completo.

Se sabe que Mar viajó a Madrid por sus estudios, pero ni ella ni su mamá han especificado exactamente qué hará o cuánto tiempo estará fuera.

“No tener a Mar aquí me duele hasta el alma, sé que es algo que va a disfrutar mucho pero pues duele separarnos”, escribió Bárbara.

Por su parte, Mar de Regil ha compartido videos de su nuevo inicio en otro país. En una publicación de TikTok se le ve despidiéndose entre lágrimas de Bárbara de Regil, quien ya está grabando “Rosario Tijeras 5”. También tuvo que dejar temporalmente a su mascota, una perrita pastor alemán de nombre Hakuna, por quien planea volver una vez instalada en España.

Mar de Regil llegó a Madrid acompañada de su papá, Fernando Schoenwald, quien se quedó con ella por unos días. En otro de sus videos, vemos cómo se adapta a sus nuevas labores viviendo sola antes de irse a un desfile del Fashion Week de esa ciudad.