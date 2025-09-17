VIDEO: Majo Aguilar le rompe la matraca a un fan en su presentación del Grito. “Ahorita te doy tus 30 pesos”

Con gran éxito, Majo Aguilar se presentó en Pachuca, Hidalgo, como parte de las celebraciones del Grito de Independencia. Ahí, tuvo un pequeño accidente que afortunadamente no pasó a mayores y sí se volvió viral por las risas que causó.

Majo Aguilar rompe la matraca de un fan en pleno concierto

Antes de interpretar “El Rey”, la integrante de la familia Aguilar pidió al público que le prestaran una matraca para iniciar con todo el ambiente. “Prestenmela, ahorita se las devuelvo”, dijo.

Un fan que se encontraba entre el público hizo caso a la petición de Majo y le prestó el objeto que había comprado. De inmediato, la cantante comenzó a girar la matraca a toda velocidad e invitó a la gente a que la imitara. Sin embargo, le puso demasiada energía y la parte más pesada de la matraca salió volando mientras Majo ponía cara de “ups”.

Afortunadamente, el pedazo de madera cayó en un espacio donde no había gente, por lo que al parecer no hirió a nadie. Eso sí, las risas no faltaron. “Me emocioné”, dijo Majo Aguilar antes de soltar una carcajada.

“Ahorita te doy tus 30 pesos, perdóname”, agregó antes de seguir su interpretación. Entre los comentarios de redes sociales, la gente está bromeando que muy probablemente la matraca le costó entre 80 y 100 pesos al fan, por lo que no sería suficiente con lo que la cantante prometió.

También hay quienes escribieron en los comentarios que el fan estaría más que feliz de enmarcar en su casa “la matraca que rompió Majo Aguilar”.

La cantante publicó un agradecimiento en su cuenta de Instagram para quienes fueron a verla en el marco de las fiestas patrias; además de Hidalgo, visitó Nuevo Laredo y Los Ángeles (California). “Compartir con ustedes este fin de semana de celebrar nuestra Independencia fue hermoso. Vivan nuestras tradiciones”, escribió ella.