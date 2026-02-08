Exatlón México: Mati Álvarez sufre un PELIGROSO accidente hoy domingo 8 de febrero

La semana 19 de la novena temporada de Exatlón México terminará este domingo 8 de febrero de 2026 con dos competencias, la Segunda Batalla por la Supervivencia y el Duelo de Eliminación; sin embargo, en la primera pugna por la estadía, vimos que los Azules se hicieron con dicha prueba, pero en el avance se vio cómo es que Mati Álvarez sufrirá un peligroso accidente y para saber cuál es su estado de salud deberás ver el capítulo de hoy.

¿Dónde ver en vivo Exatlón México en vivo hoy domingo 8 de febrero?

Para ver y saber cuál es el estado de salud de Mati Álvarez , deberás sintonizar en punto de las 20:00 horas tiempo del centro del país el programa de Exatlón México de hoy domingo 8 de febrero de 2026, el cual se transmite totalmente en vivo a través de la señal de Azteca Uno o bien, dando clic aquí .

¿Qué le pasó a Mati Álvarez en Exatlón México?

De acuerdo con lo que se pudo ver en el avance para hoy domingo 8 de febrero de 2026, en Exatlón México se dará una peligrosa situación en donde un aro golpeará la cabeza de Golden Champion; en esta aprecia que los médicos corren a auxiliar a la más ganadora, quien se queda sentada tras recibir el impacto.

¿Qué se juega este domingo en vivo en Exatlón México?

Recuerda que, hoy domingo 8 de febrero se juegan la Segunda Batalla por la Supervivencia y el Duelo de Eliminación. Los Rojos perdieron la primera competencia por la estadía y con ello quiere decir que, los escarlatas deberán mandar a su rendimiento más bajo a la Pugna Máxima; y si empatan la serie se extendería a un tercer enfrentamiento.

Emilio Rodríguez hace llorar a Karol Rojas

En este mismo avance se pudo ver cómo es que Emilio Rodríguez le reclama algo a Karol Rojas, quien a su vez en la entrevista en cámara revela que no le gusta estar así, y es que se aprecia que está llorando un poco debido al problema que se dio con Spartacus, todo esto lo veremos en el programa de hoy domingo 8 de febrero de 2026 totalmente en vivo.

