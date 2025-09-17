Así reaccionó Majo Aguilar al enfrentamiento de Emiliano y la dinastía Aguilar

El mundo del espectáculo mexicano se ha visto sacudido desde hace algunas semanas por el pleito librado entre el rapero Emiliano Aguilar, Pepe Aguilar y su familia. Las redes sociales son escenario elegido para lanzarse mensajes, por lo que el interés por saber qué sucede ha llevado a consultarle su opinión a la cantante Majo Aguilar.

Pepe Aguilar conquista Guanajuato, pero... ¿qué pasa con Guadalajara? TV Azteca [VIDEO] Mientras en Guadalajara juntan firmas para sabotear su presentación del 15 de septiembre, el público de Guanajuato ovacionó a Pepe Aguilar este fin de semana. ¡Así se vivió el concierto!

La relación entre Emiliano Aguilar y la dinastía Aguilar, sin lugar a dudas, se encuentra totalmente destrozada por lo que se esperan nuevos capítulos de la disputa. Mientras los mensajes van y vienen en las redes sociales, los seguidores de los cantantes que conforman la familia Aguilar se mantienen expectantes a todo lo que sucede.

¿Cuál fue el nuevo problema entre Emiliano y la dinastía Aguilar?

Los protagonistas de esta historia son Emiliano Aguilar, su papá Pepe Aguilar y sus hermanos. Desde hace algunas semanas se encuentran ventilando sus problemas en las plataformas digitales ante la atenta mirada de los internautas y los medios de comunicación.

¡Se mantiene al margen! Majo Aguilar reacciona al pleito familiar entre Emiliano Aguilar y Leonardo Aguilar.



VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.

Azteca UNO pic.twitter.com/NgbU5TSYVj — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 16, 2025

Cada vez son más fuertes los mensajes acusatorios que son lanzados en el terreno virtual y que tienen como destinatarios a los mencionados protagonistas. Es en este marco que la cantante Majo Aguilar, sobrina de Pepe Aguilar, ha sido consultada por el pleito.

¿Cómo reaccionó Majo Aguilar al pleito familiar?

Fue en el programa “Venga La Alegría” que Majo Aguilar concedió una entrevista y en la que, entre otros temas, se refirió al enfrentamiento entre Emiliano Aguilar y la dinastía Aguilar. Su respuesta al ser consultada fue tajante ya que afirmó que prefiere hablarlo solo en el ámbito privado de la familia.

“Esos temas son en privado. Yo hablo con ellos, con las personas que tenga que platicar es en privado”, sentenció Majo Aguilar. De esta manera, la cantante decidió mantenerse alejada de los inconvenientes familiares, al menos en el terreno mediático y de las redes sociales, dejando en claro que los asuntos familiares deben quedar en la intimidad de cada hogar.