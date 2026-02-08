El mensaje más doloroso de Maribel Guardia a su hijo Julián a dos años y dos meses de su ausencia

Maribel Guardia, quien se encuentra recientemente en el ojo público por diferencias y acusaciones con su exnuera Imelda Tuñón, sorprendió a sus fans tras dedicarle un emotivo y desgarrador mensaje a su hijo Julián Figueroa, quien este 9 de febrero cumplirá 2 años y dos meses de haber fallecido.

En el mensaje que colgó en sus redes sociales se puede leer a Maribel Guardia en su faceta completamente maternal reconociendo la persona que fue Julián y aclarando desde un inicio que no responderá al ruido o versiones que han circulado recientemente: "Tu corazón era más grande que tus heridas, aunque muchas veces esas heridas dolieran demasiado", escribió la actriz.

¿Cuál fue el emotivo mensaje que Maribel Guardia le dedicó a su hijo Julián?

En la publicación también destaca el momento más complicado del cantante, que fue vivir con la enfermedad de las adicciones, sin embargo, siempre trató de salir de ellas: "Luchaste con una enfermedad difícil, la de las adicciones, y sufriste mucho por ella. Pero nunca dejaste de intentar". Estas palabras resuenan tras las declaraciones de Tuñón quien en días recientes declaró que por cuestiones médicas Julián se colocó un naltrexona a principios de 2023, sin embargo, no continuó el tratamiento adecuado.

Este emotivo mensaje fue publicado junto con una fotografía de Julián Figueroa cargando a su hijo donde también destacó el papel que jugó como padre demostrando ternura, juego y amor y aunque en ese entonces su nieto sólo tenía cinco años cuando partió, él aún conserva recuerdos imborrables de su padre y de la familia.

“No fuiste perfecto. Ningún ser humano lo es. Pero fuiste genuino, sensible y capaz de amar con el alma”, escribió la actriz Maribel Guardia, enfatizando que el legado de amor vive en su hijo y en quienes conocieron al ser querido de manera auténtica.

Hasta el momento la publicación ha recibido miles de reacciones y cientos de mensajes de apoyo por parte de colegas y fans, quienes destacan el gran amor que tiene Maribel hacia su hijo aunque ya no este físicamente.