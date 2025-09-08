Yeri Mua acusa que su familia también ha recibido amenazas

Luego de que las autoridades de Veracruz le brindaron protección a la cantante Yeri Mua, la también influencer denunció que su hermano menor ha recibido mensajes intimidantes y responsabilizó al creador de contenido Víctor Ordoñez de ellos, pese a que en días pasados ‘Loche de Huevito’, como es conocido en redes, se desmarcó de los ataques.

A través de redes sociales, la cantante insistió que ‘Loche de Huevito’ estaría detrás de las amenazas que ha recibido junto con sus familiares. Pese a ello, en entrevista con Mafián TV, Ordoñez aclaró que no piensa cargar con las culpas de lo que hagan sus fanáticos, ya que cada persona actúa bajo su propio criterio.

“¿Por qué se le cuestiona a la persona que recibe amenazas de muerte junto con toda su familia, incluyendo a mi hermano que es menor de edad, que por cierto es nacido en Estados Unidos, para el que sigue chingu* y chingu* con su ciudadanía, cuando las amenazas de muerte hacia un menor de edad americano serían mucho peor vistas ante la corte ‘gringa’?”, expresó la cantante en redes sociales.

Asimismo, indicó que no ha sido la única figura pública que ha recibido amenazas de este tipo, por lo que pidió que se alcen la voz y presenten las denuncias correspondientes. Recalcó que la mejor forma en que sus seguidores podían ayudarle era difundiendo lo que ha ocurrido.

Esto dijo ‘Loche de Huevito’ sobre las amenazas a Yeri Mua

En entrevista con Mafian TV, ‘Loche de Huevito’, influencer a quien Yeri Mua señaló como el presunto responsable de las amenazas que ha recibido, comentó que, aunque respeta a su audiencia, no considera que deba asumir responsabilidad del actuar de terceros.

“No son ni mis hijos, no son mi responsabilidad, son mis seguidores y listo, yo no tengo por qué decirles: ‘hey párenle’. Son mi familia, pero no tengo por qué decirles lo que no quieren hacer, ellos actuaron por su cuenta propia, ¿yo por qué voy a ir a decirles que no lo hagan? Si ellos lo quieren hacer es porque los quieren”, aseveró.

Pese a la polémica que se ha generado, Yeri Mua aseguró que su único deseo era poder retomar su vida laboral con tranquilidad.