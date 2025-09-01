Yeri Mua denuncia amenazas de muerte y acusa directamente a un influencer de estar detrás de todo

Este fin de semana la influencer y cantante Yeri Mua hizo una acusación pública que ha encendido las alarmas más allá de su comunidad: dijo que está recibiendo amenazas de muerte y responsabilizó a un streamer conocido como Lonche de Huevito.

Justo antes de hacer su denuncia pública, Yeri Mua había compartido en sus redes sociales que se presentó con gran éxito en Playa del Carmen ante 25,000 personas. Ahora, está alzando la voz: asegura que iniciará un proceso legal para marcar un precedente y llama a la presidenta, Claudia Sheinbaum, para que voltee a ver su caso.

Yeri Mua denuncia amenazas contra su vida y acusa a Lonche de Huevito de estar detrás

En las últimas horas Yeri Mua ha usado sus redes sociales para denunciar amenazas contra su vida y que está siendo víctima de violencia digital. “Yo hago responsable a Lonche y sus fanáticos, que se hacen llamar los F.E.S., por cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o a cualquier persona alrededor de mí”, dijo en un video grabado por ella misma.

Víctor Ordóñez, mejor conocido como Lonche de Huevito, es un streamer e influencer originario de Sinaloa que se caracteriza por mostrar un estilo de vida lleno de lujos, viajes y vehículos nuevos.

Que miedo ser yeri mua en estos momentos

https://t.co/yaJeyqcNLD — 𝗠𝗮𝗻𝘂 (@unbbyjee) August 31, 2025

Yeri Mua ha estado compartiendo mensajes y videos de personas que le están haciendo amenazas explícitas públicamente, incluso mostrando armas. También ha pedido a sus fans que le tomen captura a todo lo que sube.

En un encuentro que tuvo con algunos medios de comunicación en un aeropuerto, dijo que el influencer ha seguido alentando a su comunidad para que la amenacen. “Él le agradece a su gente por amenazar de muerte”, dijo. También acusó que le están exigiendo cancelar próximas presentaciones y que han intentado localizarla.

“Si yo me muero haciendo lo que amo, dándome a respetar y poniendo siempre la frente en alto pues así será”.

La creadora de contenido confirmó que iniciaría un proceso legal y que no cancelará ninguna de sus presentaciones, además de que busca el apoyo de Claudia Sheinbaum. “Yo confío en que hay una ley y que se va a cumplir”.