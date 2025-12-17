“Yo siempre he creído que esos concursos son comprados”: YERI MUA habla del concurso de Miss Universo

Recientemente se volvió viral un video de Yeri Mua , artista de reggaetón mexicano al expresar su opinión sobre los concursos de belleza, tema que fue tendencia hace unas semanas, pero que revive con declaraciones de este tipo.

¿Qué dijo Yeri Mua sobre el concurso de Miss Universo?

La cantante de reggaeton mexicano, Yeri Mua, en un reciente video, causó polémica al expresar su opinión sobre el concurso de Miss Universo. “Yo siempre he creído que esos concursos comprados”, dijo la artista. Sin embargo, expresó que Fátima Bosch le parece una mujer muy hermosa y que le pareció muy bien, que ante la polémica en la que se vió envuelta con el director del concurso, supiera defenderse.

Por otro lado expresó que ella no suele ver esos concursos, solo ve el final cuando se anuncia quién ganó, pero no sigue la competencia de cerca. Lo comparó con el fútbol diciendo que no sabía ni le entendía.

Los comentarios no se dejaron esperar y fueron muy divididos, mientras algunos la apoyaban diciendo que dijo una gran verdad, otros incitaron comentarios negativos hablando despectivamente de su carrera musical y diciendo que no tiene conocimientos sobre nada que compete al concurso.

¿Por qué se peleó Yeri Mua con Bellakath?

La artista Yeri Mua inició creando contenido en internet, sin embargo, con el tiempo fue desarrollando su carrera musical, al grado de hacer colaboraciones con artistas como Bellakath, El Malilla, Uzielito Mix, El Jordan 23, DJ Kiire.

Con la primera se peleó a través de redes sociales ya que expresó que, la también cantante de reggaeton, había quedado mal de su cuerpo al someterse a una serie de cirugías plásticas. El conflicto escaló al grado de durar mucho tiempo y haber constantes respuestas entre ellas, atacandose mutuamente aspectos como apariencia física o talento vocal. Sin embargo, después de varias semanas pudieron reconciliarse, lo cuál fue una gran calma en el “reggaeton mexa” ya que ambas son parte de esta nueva ola musical. Por el momento no se sabe si tienen proyectos en puerta o si próximamente colaborarán. Sin embargo, el hecho de que no haya un conflicto abre paso a futuras colaboraciones.

