Felicitación de Cruz Martínez a Melenie Carmona en su cumpleaños causa controversia

En el foro de Ventaneando, se dio a conocer la felicitación que Cruz Martínez, todavía esposo de Alicia Villarreal, le dedicó a Melenie Carmona por su cumpleaños.

A través de sus redes sociales, Cruz Martínez compartió una serie de fotografías juntos a Melenie Carmona, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, las acompañó un largo y emotivo mensaje.

“Es un mensaje muy inapropiado”, dijo Rosario Murrieta, quien agregó que “por el momento que se vive… Esto de que ama a Melenie, ¿sabes qué me da la impresión Pati? Espero no equivocarme, como hacer que ella es solidaria con él y no con su mamá, cuando la denuncia que conocemos y que es pública, es porque Alicia vvió violencia con él”.

¿Qué dice la felicitación de Cruz Martínez?

A través de su cuenta de Instagram, Cruz Martínez publicó un mensaje de felicitación para Melenie que dice: “Hoy celebro el regalo más grande que la vida me ha dado: tú. Desde el instante, cambiaste mi vida para siempre. Con tu luz, tu fuerza, tu ternura y tu sonrisa, me enseñaste lo que significa el amor verdadero”.

“Eres una mujer increíble, inteligente, valiente, hermosa por dentro y por fuera. Me llena de orgullo verte crecer, luchar por tus sueños y convertirte cada día en una versión aún más maravillosa de ti misma. Hoy quiero que recuerdes que no hay límites para ti. El mundo es tuyo, baby girl. Naciste para brillar, para dejar huella, para amar y ser amada con todo el corazón”, agregó.

“Gracias por ser la mejor hija, mi inspiración, mi alegría siempre. Nunca olvides lo especial que eres. Te amo más de lo que las palabras pueden decir”, publicó Cruz Martínez.