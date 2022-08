Anna Ferro rompe en llanto en homenaje a Fernando del Solar.

A un mes de la partida de Fernando del Solar se realizó un homenaje en el Teatro de la Ciudad de Puebla, donde también se proyectó la película La familia de mi ex, última cinta protagonizada por el querido conductor argentino.

Fernando del Solar se comprometió con su novia tras 4 años de relación.

Fue en el homenaje, donde Anna Ferro subió al podio y no pudo evitar romper en llanto tras recordar a Fernando: “Es un momento muy sensible para mí, deben comprenderlo. No tengo ánimos ni ganas. Agradezco a todos ustedes por estar aquí", pronunció.

Por su parte, el grupo CulturArte realizó algunos números artísticos en honor al presentador argentino, los cuales causaron tremenda emoción en Anna Ferro y le sacaron lágrimas.

“Arriba los corazones. Hay que sonreír como él lo hacía”, expresó la viuda de Fernando del Solar.

Una vez acabado del homenaje, Anna Ferro prefirió no dar declaraciones a la prensa mexicana y se despidió con estas palabras: “No me siento bien para dar entrevistas en estos momentos. Agradezco de corazón el respeto”.

Te puede interesar: Anna Ferro revela el último mensaje de Fernando del Solar antes de morir.

Fernando del Solar falleció hace un mes

Fernando del Solar falleció el pasado 30 de junio de 2022 a la edad de 49 años por problemas derivados al cáncer del pulmón.

En su momento, Anna Ferro ofreció una conferencia de prensa y confesó que el conductor murió debido a una neumonía derivada de sus antecendentes médicos.

“Hace unas dos semanas y media su papá falleció, le dio una tristeza muy fuerte que le costó mucho trabajo superar y sus defensas bajaron, empezó con una gripe normal y se fue agravando a una neumonía en un par de días”, dijo.

A Fernando del Solar le sobreviven sus dos hijos Luciano y Paolo, fruto de su relación con la presentadora Ingrid Coronado.

También te puede interesar: Anna Ferro reveló el significado del lugar de descanso de Fernando del Solar.