Filtran la letra de supuesta canción de Ángela Aguilar que sería una indirecta para Cazzu

Ahora que Cazzu la rompió en grande con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Con Otra”, el cual supuestamente habla de su rompimiento con Christian Nodal y de cómo éste comenzó a andar con Ángela Aguilar, se dice que la hija de Pepe Aguilar ya tendría lista una respuesta para la trapera argentina.

En redes sociales comenzó a circular la letra de la supuesta nueva canción de Ángela Aguilar, la cual sería una respuesta a Cazzu por su reciente sencillo “Con Otra”, misma que no la dejó bien parada mediaticamente hablando.

Te puede interesar: Acusan a Christian Nodal de vetar preguntas sobre Inti, hija que tuvo con Cazzu

¡Dinero fácil y rápido! Dilan le saca provecho a su cuerpo [VIDEO] Dilan vende contenido para adultos y si su papá no lo entiende, es problema de él; quiere sacarle provecho a su cuerpo y encontró la manera de hacer dinero.

En dicha canción, la ahora esposa de Christian Nodal hace una reflexión sobre su relación y resalta que ella “no es la villana” y que no “hubo traición”, lo que sin duda fue interpretado como una clara respuesta para Cazzu.

¿Qué dice la letra de “Con Otra”?

La que nada debe nada teme

Robado se va lo que robado viene

Tu papá y mamá debieron enseñártelo

Te enloqueces cuando él habla conmigo

Él me extraña y yo ni siquiera lo miro

Niña no tengo intenciones de quitártelo

Pero fuiste mala y todo se paga

No soy tu enemiga, tienes a tu enemigo durmiendo en tu cama

Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada

No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás

De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo, te lo aseguro

No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás

De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo, te lo aseguro, te va a engañar

La inseguridad lo vuelve loco

No fuiste tú el problema y yo tampoco

El amor que esperas no va a dártelo, yo jamás te haría lo que me hiciste

Y con todo y eso que dijiste, aún así pudiera perdonártelo

Pero fuiste mala y todo se paga

No soy tu enemigo, tienes a tu enemigo durmiendo en tu cama

Y muy despistada, te estás cuidando de la equivocada

No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás

De cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo, te lo aseguro

No te deseo el mal pero el te va a engañar con otra

Será con otra y recordarás

De cómo tu te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo

Te lo aseguro, te va a engañar

¿Qué dice la nueva canción de Ángela Aguilar? A través de TikTok se filtró un fragmento de la supuesta nueva canción de Ángela Aguilar que lleva por nombre “No Soy la Villana” y la letra dice:

“Lo vi sentado con la mirada perdida, el alma vacía. Ella a su lado, pero tan lejana y yo entendí que su amor no bastaba. No dije nada, solo te escuché; contaste historias que ni ella sabía, en cada sorbo fuiste a entender que el corazón se ahoga, y aunque digan que te lo robé, tú sabes bien quién dejó la puerta abierta. Yo no obligué a tu piel a querer, pero era un cuerpo con el alma incompleta”.

Te puede interesar: Acusan a Christian Nodal de vetar preguntas sobre Inti, hija que tuvo con Cazzu

“Ve linda, dile que fue casualidad, que el destino no pregunta su lugar. No me culpes, yo no fui la tempestad, yo fui la paz que ya no pudo hallar. No promesas, no hubo traición, solo verdades querían callarlas. Si el amor pesa más que el error entonces dime quién carga la balanza”, continúa.

¿Qué ha dicho Ángela Aguilar?

Hasta el momento la hija de Pepe Aguilar no se ha pronunciado al respecto, incluso hay quienes señalan que es un tema creado con ayuda de la Inteligencia Artificial.