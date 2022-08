¿Viene el fin del mundo? Padme Vidente lanza escalofriante predicción.

Padme Vidente tomó sus redes sociales para dar a conocer sus predicciones del mes, pero llamó la atención que habló sobre los rumores de la llegada del fin del mundo.

La guerra entre Rusia y Ucrania sería horrorífica, según EUA.

“Tengo muchos mensajes sobre el fin del mundo, me preguntan '¿Padme esto es cierto?’ Les tengo que decir que sí, de hecho, sin temor a equivocarme la fecha se da este 31 de diciembre”, expresó en sus plataformas digitales.

Nuestra querida astróloga asegura que no es un fin del mundo catastrófico, pues será el inicio de una nueva era en la humanidad.

"¿Por qué va a pasar esto? Porque las nuevas creencias, las ideas y todo lo nuevo va a empezar a renacer a partir de que entra Jupier en Aries y entra la nueva energía. Todo aquello que nos dejó Jupiter en Piscis se termina. A esto le podemos llamar el fin del mundo porque entra una nueva era en donde todos nos vamos a sentir expandidos, amorosos y gloriosos”, dijo.

Según lo ha dado a conocer Padme Vidente, a partir del 1 de enero de 2023 habrá un excelente comienzo y cierre de ciclo para los seres humanos: “Lo importante es que sigas manteniendo tú energía y se la transmitas a todos lo que están a tu alrededor”.

Te puede interesar: ¿Se acerca una tercera guerra mundial? Surge aterradora predicción.

¿Se acerca el fin del mundo?

Paul Steinhardt, autor de un estudio hecho por la Universidad de Princeton y publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, asegura que el fin del mundo se daría en 65 millones de años.

“Este nuevo escenario concuerda naturalmente con las teorías recientes de la cosmología cíclica y las conjeturas sobre la gravedad cuántica”, señaló Paul Steinhardt.

La teoría sostiene que el fin del mundo llegará como una explosión mortal, conocida como Big Crunch o el Gran Colapso.

También te puede interesar: Pablo Montero perderá contratos tras agresión a reportera.