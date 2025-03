¿Flor Rubio tiene diferencias con Galilea Montijo? Y qué tiene que ver el ‘Capi Pérez’

Los ánimos se encendieron recientemente entre Galilea Montijo y Flor Rubio, quienes se dijeron de todo, esto por la crítica que la periodista de espectáculos le hizo a la conductora, luego de que ésta revelara que no conocía a ‘ El Capi Pérez ’.

Durante su entrevista en el Karime Kooler, Galilea contó la ocasión en la que ‘El Capi Pérez’ se burló de su matutino y que ella en ese momento solo pudo decir: “Ni los conozco, ni los he visto en mi vida. No tengo el gusto de conocerlo, no sé quién es”.

¿Qué dijo Flor Rubio? Luego de que Galilea Montijo negara conocer a ‘El Capi Pérez’, Flor Rubio declaró que “eran payasaditas de (una) conductora famosa”, declaración que fue retomada por diversos medios que así titularon sus notas.

“Me pareció poco creíble, ¿en qué mundo vive Galilea? Es una figura muy importante para TV Azteca. Absurdo, son payasaditas de conductora importante”, fue lo que dijo en sus momento Flor Rubio.

¿Cómo reaccionó Galilea Montijo?

En un reciente encuentro con la prensa, Galilea Montijo fue cuestionada sobre las declaraciones de Flor Rubio, a lo que la actriz y conductora dijo: “Yo no veo a Flor Rubio, yo a Flor lo único que ha tenido de mi parte es que siempre la he tratado muy bien, que ella malinterprete algo que yo comenté en un podcast, como muchos lo hacen, yo conté una anécdota. Después de muchos años ya sé quién es, en ese momento cuando él salió y dijo algo de nosotros, yo no sabía que había otro Capi, lo sigo sosteniendo, ya que Flor Rubio lo quiera malinterpretar y todo el rollo ya no es mi culpa. Ella es responsable de lo que dice, no y de lo que entienda también”.

¿Cómo le respondió Flor Rubio?

Al respecto, Flor Rubio dijo en su canal de YouTube que Galilea dijo que “no veo a Flor Rubio pero bien que nos pudo contestar. Dice: ‘Ella malinterpreta, yo comenté la anécdota, después de varios años ya sé quién es el Capi, lo que ella quiera cambiar no es mi culpa, ella es responsable de lo que entiende’”.

“Galilea siempre sostiene a lo largo del podcast que no lo conoce, siempre lo sostiene y dice: ‘Yo no lo conozco porque no veo televisión’. No es que yo lo esté interpretando, es lo que dijo y ahorita se los voy a poner”, dijo Flor Rubio y agregó que Galilea “lo dice consistentemente a lo largo de 2 o 3 minutos que dura ese fragmento”.

“Yo no tengo nada en contra de Galilea, luego me da risa que llegan y me dice: ‘Flor ya deja a Galilea'. Lo que pasa es que hablamos de Galilea porque es una persona muy famosa, porque hay mucho que decir de ella... o sea, Galilea es una figura muy mediática... En lo que sí coincido es que siempre ha sido muy amable conmigo”, recalcó.