Estos roedores constituyen una instancia muy ingrata, también molesta en el día a día. Los problemas pueden ser muchos y por eso, es mejor actuar antes que naturalizar algo que puede terminar haciendo muy mal. Dicho esto, aquí vamos a darte una buena idea, comentando sobre la forma de usar el vinagre para ahuyentar a los ratones.

Estos animales son un peligro que no hay que naturalizar, pues su sola presencia acarrea problemas. Pensemos que son transmisores de enfermedades y que no son particularmente higiénicos, no son pacíficos, pues hay ejemplares que muerden y pueden causar contratiempos a tu salud.

¿Cuál es la forma en que se puede usar el vinagre para ahuyentar a los ratones?

Ante todo vale tener empatía, la verdad es que tener bronca como miedo y desesperación son sensaciones muy entendibles, pero las mismas no te van a llevar a buen puerto. Procura tener calma y tanta racionalidad como sea posible para buscar la mejor opción para acabar con ellos.

También se ha normalizado implementar trampas que aparentemente son fatales con estos animales pero claro, son peligrosas para con los infantes y ni hablar con las mascotas que puedan habitar tu hogar. Ahora bien, la solución en muchos casos se encuentra en elementos que suelen ser funcionales y para el caso el vinagre suma mucho.

El paso a paso comienza por usar vinagre diluido para limpiar los rincones en los que puedas encontrar ratones, procurando siempre no mezclar con cloro, pues la mezcla puede terminar siendo peligrosa.

Luego acondiciona frascos con vinagre diluido en entradas o sitios donde se puedan hallar estos especímenes y finalmente, sumerge torundas de algodón en vinagre y procurando siempre insertarlas sobre sitios estratégicos.