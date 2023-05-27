¡Alex Garza lució espectacular con los outfits de esta semana!

Los looks de esta semana de nuestra hermosa Alex Garza ¡nos sorprendieron! Los cuales dieron mucho de que hablar en las redes, destacando su belleza y su gran figura. A continuación te presentaremos los looks que uso nuestra querida conductora de Al Extremo.

El vestido en color azul que uso nos cautivó a todos en las redes sociales, ya que la abertura pronunciada en la parte de la espalda, estilizó mucho más su figura y las redes explotaron con estas grandes fotografías de nuestra hermosa conductora, dejando comentarios como "Bellísima Alexita".

¡Este look nos fascino a todos! Nos queda claro que color blanco combina perfectamente con cualquier cosa y en esta ocasión nuestra querida conductora opto por un top estampado con diversos colores que llamaron mucho más la atención y siendo el protagonista del gran outfit.

Y para cerrar la semana, nos presento las historias más extremas de la televisión con un conjunto en color rojo que nos llamo la atención ¡a todos! El toque perfecto fueron los labios en el mismo tono rojizo y un sutil collar que adornaba su cuello. No dudamos que nuestra hermosa Alex Garza roba suspiros con cada look que nos presenta.