Decir “vengan a casa” no siempre es tan sencillo como parece y, aunque muchas personas disfrutan ser anfitriones, todo puede complicarse cuando la Navidad entra en escena. Si esperas recibir a varios invitados, es clave saber calcular correctamente la comida: así evitas que alguien se vaya con hambre y también que gastes de más en preparativos innecesarios.

Las guías de organización y catering recomiendan partir de una porción estándar por adulto, considerando plato principal, guarnición y entrada. Según Fórmula Forge en cenas navideñas, se estima entre 350 y 400 gramos de comida total por persona, sin contar postres ni pan, porque nadie cena solo aire y buenas intenciones.

Si vas a ser el anfitrión en Navidad, así es como debes calcular las porciones para que nadie quede con hambre.|Fuente: Canva

En cuanto a cantidades aproximadas, las fuentes gastronómicas coinciden en que, por ejemplo, una carne principal debe calcularse en unos 200 a 250 gramos por adulto, mientras que las guarniciones rondan los 150 gramos. Para ensaladas, panes y entradas frías, conviene pensar en porciones más pequeñas, ya que suelen compartirse y nadie quiere competir por la última hoja de lechuga.

Como margen de seguridad, los expertos sugieren sumar entre un 10 y un 20 % extra de comida. Este colchón evita dramas si aparece un invitado inesperado o si alguien repite plato, algo muy común en Navidad. Ese extra no es despilfarro: es tranquilidad, y las sobras siempre pueden aprovecharse después, sin convertir la cena en una prueba de supervivencia.

¿Cómo calcular la cantidad de bebidas para Navidad?

Calcular las bebidas para una reunión puede resultar más complicado que la comida, sobre todo en Navidad, cuando los brindis se multiplican y los gustos varían. Sin embargo, no es imposible si se consideran factores clave como la duración del encuentro, la cantidad de invitados y si habrá adultos y niños, lo que permite organizarse mejor y evitar faltantes innecesarios.

La bebida también es importante en Navidad y su cálculo puede resultar más complejo.|Fuente: Canva

Ingeniería de Menú afirma que en celebraciones navideñas se recomienda estimar, por persona, al menos dos bebidas sin alcohol y una con alcohol por cada dos horas de evento. Vinos, sidra y espumantes suelen ser protagonistas en esta fecha, por lo que conviene preverlos con mayor atención, sin descuidar agua y opciones sin alcohol para equilibrar el consumo.

Al igual que con la comida, siempre es aconsejable contar con un extra de bebidas por precaución. En Navidad, los encuentros suelen extenderse más de lo previsto, y tener un margen adicional evita apuros de último momento. Sumar entre un 15 y 20 % extra ayuda a disfrutar la celebración con tranquilidad y sin miedo de que alguien se quede con sed.