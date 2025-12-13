¿Embarazada? Impactan con revelación sobre Cazzu

Este ha sido un año bastante turbulento para Cazzu debido a que ha atravesado muchas polémicas en cuanto a su relación con Christian Nodal quien es el padre de su pequeña Inti.

Mhoni Vidente ha manifestado que el 2025 ha sido un año bastante complicado en cuestión de relaciones y que estuvo marcado por las separaciones y los divorcios. Sin embargo, el 2026 presenta un panorama mucho más romántico.

De esta manera es que la astróloga comenzó a tirar las cartas a los famosos en el que se involucra a Cazzu. Además, predijo que Taylor Swift no sólo se va a casar tal y como lo ha anunciado, sino que se prepara para ser madre.

¿Qué manifestó Mhoni Vidente sobre Cazzu?

En cuanto a Mhoni Vidente, manifestó que la rapera argentina sigue en pugna con Nodal. La separación entre ellos el año pasado fue realmente escandalosa y ahora se encuentran disputando la custodia de Inti quien tiene 2 años.

Por otro lado Cazzu acusa a Nodal de desentenderse de su hija, pero por otro lado el cantante asegura que la rapera se niega a llegar a un acuerdo para que él pueda convivir con Inti.

“Lo que pasa es que Cazzu también se viene embrazando este 2026", manifestó Mhoni Vidente.

¿Cuáles son las otras predicciones de Mhoni Vidente?

“Yo veo que Kansas City y llega al Super Bowl”, dice en referencia al novio de Taylor, Travis Kelce, quien juega para ese equipo. Así también es que Mhoni Vidente manifestó quela boda entre la cantante y el jugador será hasta después de la final de la NFL.

Por otro lado nos encontramos con que Katy Perry en un futuro cercano no tendrá una boda pero sí que hay un bebé en camino. “Ella se viene embarazando en la segunda mitad del año”, dijo Mhoni.

Así también es que dijo que a pesar de todas las críticas, Christian Nodal y Ángela Aguilar van a ser muy felices y llegarán al altar en mayo para casarse.

“No sé por qué insisten en separarlo”, dice la tarotista.

