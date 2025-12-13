Muere influencer tras caer de un noveno piso; así fue el trágico momento

Una triste noticia ha enlutado al mundo de las redes sociales, debido a que la mexicano-canadiense Mary Magdalene, falleció al caer desde el balcón de un noveno piso en un hotel de Tailandia.

Denise Ivonne Jarvis Gongora, de 33 años, se había registrado sola en el lugar. El cuerpo fue hallado alrededor de la 1.30 horas de la madrugada en el estacionamiento del Patong Tower por empleados del recinto. Su hermano fue quien el jueves decidió confirmar el deceso .

Sus restos se trasladaron al Hospital Vachira Phuket para realizar los peritajes pertinentes y determinarla causa de muerte. No se ha determinado si sufrió algún problema de salud que la llevó a caer, un accidente o fue asesinada.

Mary Magadalene y su adicción a las cirugías plásticas

La mujer de 30 años antes de convertirse en influencer, trabajó como modelo y stripper, luego abrió una cuenta de OnlyFans para monetizar su trabajo de manera personal.

En el camino se volvió más reconocida por la transformación de que cuerpo que compartía en sus redes sociales. Entre las cirugías estéticas se encuentran varios aumentos al tamaño de sus senos y glúteos, además de una rinoplastia.

Por otro lado también se inyectaba botox para poder aumentar el volumen de sus labios. También tenía una obsesión por los tatuajes que cubrían casi todo su cuerpo.

Su hermano Iván fue quien confirmó su fallecimiento ya que compartió una foto junto a su hermana tomada en local de antojitos en México. La misma estaba acompañada de una frase que decía.

"Eras tan divertida y creativa, mucho más de lo que yo algún día seré. Te amo mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Eras mi mundo. Desearía que las cosas fueran diferentes. Gracias por todo. Te amo, hermana", dice la imagen.

Así también es que compartió en sus Storys un video de Mary Magdelene con el mensaje en español: "Ahora puedes descansar, hermanita".

