Muere cantante después del fallecimiento de otro integrante de la misma banda

El mundo de la música colombiana se encuentra de luto debido al fallecimiento de Luis Alberto 'Papo' Rosario, quien era uno de los más grandes cantantes de salsa de Puerto Rico. El hombre perdió la vida el 12 de diciembre a tan solo 6 días después de Rafael Ithier quien era el pianista de la banda. Ambos fueron los integrantes y fundadores de la banda El Gran Combo de Puerto Rico.

"Hoy, 12 de diciembre de 2025, Luis Antonio “Papo” Rosario Concepción ha partido a continuar su baile en el cielo. Se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón. Agradecemos las muestras de cariño, la compañía y el apoyo que le dieron en vida.

No nos suelten de sus oraciones y que Dios nos sigan llenando de fortaleza. Pedimos espacio para poder afrontar este momento doloroso en familia", escribió su familia en las redes sociales.

Papo Rosario tuvo una gran trayectoria en la música y fue el creador de la banda El Gran Combo donde se desempeñó como cantante, corista y encargado de las coreografías del grupo. Luego lo abandonó en el año 2019 dejando su legado de 29 años.

¿Qué le ocurrió al pianista de la banda?

Papo Rosario había despedido a su amigo de la industria de la música y el entretenimiento, quien fue Rafael Ithier, fundador del Gran Combo. Ellos habían compartido toda su carrera musical. Por medio de las redes le había compartido el siguiente mensaje:

"Don Rafa, su legado es inmenso y eterno. Su visión, musicalidad, astucia, talento, disciplina y liderazgo siempre fueron motivos de admiración y cariño. Hoy ya descansa, pero su piano, su meneíto de hombros, sus letras y su influencia en nuestra cultura y en el género de la salsa vivirá por siempre en cada uno de nosotros".

Rafael Ithier falleció el 7 de diciembre de 2025 y en las redes sociales la banda El Gran Combo de Puerto Rico, le dedicó unas palabras a uno de sus fundadores que se consagró como uno de los grandes pianistas de la salsa.

