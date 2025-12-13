Muere Peter Greene, actor de La Máscara: esto se sabe tras el hallazgo de su cadáver

Lamentablemente se conoció la noticia de la muerte del actor Peter Green quien adquirió una gran fama por sus papeles en películas como “La Máscara” y “Pulp Fiction”.

Las primeras informaciones manifiestan que fue encontrado muerto en su departamento de Lower East Side este viernes 12 de diciembre de 2025.

El famoso actor tenía 60 años al momento de morir y fue encontrado inconsciente en su apartamento de Clinton Street alrededor de las 3:25 de la tarde. Las autoridades lo declararon muerto en el lugar, según la policía y su representante durante diez años, Gregg Edward.

¿Cuál es la causa de muerte de Peter Greene?

Por el momento el cuerpo médico forense de la ciudad no ha determinado la causa de la muerte de Peter Greene. Se espera que en los próximos días se devele esta información para saber loque ocurrió en ese departamento.

¿Quién era Peter Greene?

Peter Greene fue un actor estadounidense que elaboró una trayectoria sólida y se enfocó sobre todo en papeles de villano, policía corrupto o personaje de moral ambigua. Todo mejoró para él en la década de 1990, dado a que participó en varias películas que se volvieron clásicos de culto.

El inicio de su carrera fue en los años 90 por sus películas como Laws of Gravity y Clean, Shaven, siendo esta última aclamada por la crítica. El punto más alto de su fama se dio en 1994 con sus icónicos papeles como el sádico policía motorizado Zeden el fenómeno cinematográfico Pulp Fiction de Quentin Tarantino, y el amenazante gánster Dorian Tyrell en la exitosa comedia La Máscara, junto a Jim Carrey.

Luego continúo demostrando sus habilidades actorales en1995 como Red foot the Fence en el aclamado thriller Sospechosos Comunes y como un mercenario en Alerta Máxima 2.

Entre los años 2000 y 2010 Peter Greene se mantuvo estable pero con un perfil un poco más bajo. Tuvo papeles en Día de entrenamiento y en numerosas películas independientes de género policial y de acción.