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FOTOS | Leyendas jugaron por la ventaja en Exatlón México

Las Leyendas jugaron por la ventaja y así escoger a los atletas del equipo negro que pasaron a formar parte de los equipos. Los rojos tuvieron el primer pick.

Por: Zoé Navarrete

1 El equipo negro está listo para el segundo enfrentamiento.jpg
2 Diego sale con todo en el circuito de los contenedores.jpg
3 Por su parte Jawy tira muy bien y le quita un crédito a su contrincante.jpg
4 La segunda carrera va por Mireya y Giovana.jpg
5 Giovanna tira bien y mantiene sus dos vidas.jpg
6 Edgar demuestra su habilidad en la pista.jpg
7 Javi pierde su primera vida en línea de tiro.jpg
8 Edgar demuestra ser bastante hábil y derrota a Jawy.jpg
9 Javi se convierte en el ganador absoluto de este enfrentamiento.jpg
10 Paulette sorprende al salir de nuevo invicta de la competencia.jpg
11 ¡Atletas del Exatlón...!.jpg
12 El equipo azul se encuentra listo para salir a la competencia.jpg
13 Los rojos van a darlo todo para ganar el juego por la ventaja.jpg
14 En línea de tiro ya se encuentra Velociraptor.jpg
15 Es Heliud Pulido quien otorga el primer punto a los rojos.jpg
16 Macky sale con toda la actitud al circuito.jpg
17 Ana Lago lanza las pelotas pero es vencida por la Amazona.jpg
18 Macky celebra el primer punto azul.jpg
19 El Niño Maravilla no logra derribar todos los cubos.jpg
20 Capitán Araujo derriba y entrega el segundo punto.jpg
21 La campeona de la sexta temporada está preparada para el duelo.jpg
22 Nataly se retrasa al jalar los cubos y pierde el punto.jpg
23 Andrea viene luego de recuperarse de una cirugía y quiere ganar.jpg
24 Mati toma una gran ventaja y cae el cuarto punto escarlata.jpg
25 Más adelante Andrés recupera y es el tercer punto azul.jpg
26 Ave Fénix viene con todo en el circuito.jpg
27 Peo Lili hace un buen trabajo y entrega el cuarto punto azul.jpg
28 Los rojos llevan la ventaja pero Veloci logra vencer a Heliud.jpg
29 Sin embargo los rojos se llevan la victoria y eligen a su primer integrante.jpg
30 Así quedó conformado el equipo azul con cuatro atletas del equipo negro.jpg
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1 El equipo negro está listo para el segundo enfrentamiento.jpg
2 Diego sale con todo en el circuito de los contenedores.jpg
3 Por su parte Jawy tira muy bien y le quita un crédito a su contrincante.jpg
4 La segunda carrera va por Mireya y Giovana.jpg
5 Giovanna tira bien y mantiene sus dos vidas.jpg
6 Edgar demuestra su habilidad en la pista.jpg
7 Javi pierde su primera vida en línea de tiro.jpg
8 Edgar demuestra ser bastante hábil y derrota a Jawy.jpg
9 Javi se convierte en el ganador absoluto de este enfrentamiento.jpg
10 Paulette sorprende al salir de nuevo invicta de la competencia.jpg
11 ¡Atletas del Exatlón...!.jpg
12 El equipo azul se encuentra listo para salir a la competencia.jpg
13 Los rojos van a darlo todo para ganar el juego por la ventaja.jpg
14 En línea de tiro ya se encuentra Velociraptor.jpg
15 Es Heliud Pulido quien otorga el primer punto a los rojos.jpg
16 Macky sale con toda la actitud al circuito.jpg
17 Ana Lago lanza las pelotas pero es vencida por la Amazona.jpg
18 Macky celebra el primer punto azul.jpg
19 El Niño Maravilla no logra derribar todos los cubos.jpg
20 Capitán Araujo derriba y entrega el segundo punto.jpg
21 La campeona de la sexta temporada está preparada para el duelo.jpg
22 Nataly se retrasa al jalar los cubos y pierde el punto.jpg
23 Andrea viene luego de recuperarse de una cirugía y quiere ganar.jpg
24 Mati toma una gran ventaja y cae el cuarto punto escarlata.jpg
25 Más adelante Andrés recupera y es el tercer punto azul.jpg
26 Ave Fénix viene con todo en el circuito.jpg
27 Peo Lili hace un buen trabajo y entrega el cuarto punto azul.jpg
28 Los rojos llevan la ventaja pero Veloci logra vencer a Heliud.jpg
29 Sin embargo los rojos se llevan la victoria y eligen a su primer integrante.jpg
30 Así quedó conformado el equipo azul con cuatro atletas del equipo negro.jpg
1 El equipo negro está listo para el segundo enfrentamiento.jpg
2 Diego sale con todo en el circuito de los contenedores.jpg
3 Por su parte Jawy tira muy bien y le quita un crédito a su contrincante.jpg
4 La segunda carrera va por Mireya y Giovana.jpg
5 Giovanna tira bien y mantiene sus dos vidas.jpg
6 Edgar demuestra su habilidad en la pista.jpg
7 Javi pierde su primera vida en línea de tiro.jpg
8 Edgar demuestra ser bastante hábil y derrota a Jawy.jpg
9 Javi se convierte en el ganador absoluto de este enfrentamiento.jpg
10 Paulette sorprende al salir de nuevo invicta de la competencia.jpg
11 ¡Atletas del Exatlón...!.jpg
12 El equipo azul se encuentra listo para salir a la competencia.jpg
13 Los rojos van a darlo todo para ganar el juego por la ventaja.jpg
14 En línea de tiro ya se encuentra Velociraptor.jpg
15 Es Heliud Pulido quien otorga el primer punto a los rojos.jpg
16 Macky sale con toda la actitud al circuito.jpg
17 Ana Lago lanza las pelotas pero es vencida por la Amazona.jpg
18 Macky celebra el primer punto azul.jpg
19 El Niño Maravilla no logra derribar todos los cubos.jpg
20 Capitán Araujo derriba y entrega el segundo punto.jpg
21 La campeona de la sexta temporada está preparada para el duelo.jpg
22 Nataly se retrasa al jalar los cubos y pierde el punto.jpg
23 Andrea viene luego de recuperarse de una cirugía y quiere ganar.jpg
24 Mati toma una gran ventaja y cae el cuarto punto escarlata.jpg
25 Más adelante Andrés recupera y es el tercer punto azul.jpg
26 Ave Fénix viene con todo en el circuito.jpg
27 Peo Lili hace un buen trabajo y entrega el cuarto punto azul.jpg
28 Los rojos llevan la ventaja pero Veloci logra vencer a Heliud.jpg
29 Sin embargo los rojos se llevan la victoria y eligen a su primer integrante.jpg
30 Así quedó conformado el equipo azul con cuatro atletas del equipo negro.jpg
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