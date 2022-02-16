FOTOS: Famosos que se hicieron tatuajes con su pareja y terminaron.

Famosos que se hicieron tatuajes con sus parejas y terminaron

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Muchos famosos han querido sellar su amor con un tatuaje, pero, ¿qué pasa cuando terminan?

Mira todas las fotos aquí.

Christian Nodal y Belinda fueron una de las parejas más mediáticas y que tuvieron más tatuajes para demostrar su amor. Pero ellos no han sido los únicos. Varios famosos han querido tener una marca de su gran amor en su piel, pero, ¿qué pasa con ellos cuando terminan con sus parejas?

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Artistas como Johnny Depp, Angelina Jolie y Marc Anthony han tenido que modificar, tapar o quitar por completo los tatuajes que se hicieron con su ex-pareja o por ellos.

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Después de saber que Belinda y Nodal terminaron, solamente nos queda preguntar qué hará Christian Nodal con todos los tatuajes que se hizo por el amor que le tenía a Belinda.