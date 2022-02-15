FOTOS | Christian Nodal pelea con fans de Belinda en redes sociales.

Belinda y Nodal siguen dando de qué hablar luego de que Nodal diera a conocer su ruptura amorosa con la estrella pop, pues aunque ya había rumores, no había nada confirmado, ¡y ya estaban en los preparativos de la boda!

Christian Nodal no especificó los motivos de esta ruptura, ¡pero hay muchísimos rumores! Especialmente después de que Nodal enfrentara a los fans de Belinda en las redes sociales, para defenderse de críticas y ataques en su contra.

El cantante de regional mexicano dio a entender que si él hablara, su expareja sería la más afectada. ¡BOOOM! ¿Pues, qué sucedió realmente? Luego de que Nodal contestara a algunos “Belifans”, borró sus mensajes, ¡pero quedaron como evidencia en capturas de pantalla de fans y medios de comunicación!

Uno de los mensajes que Christian Nodal borró, decía que a sus fans solo les importaba la belleza física y los números. Y aseguró que él ya era conocido antes de que tuviera una relación con Belinda. ¿Qué más dijo? Te contamos en las fotografías todos los detalles, checa la galería completa.