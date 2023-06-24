¡Esta semana Vanessa Claudio nos impactó con tremendos looks!

Nuestra querida conductora Vanessa Claudio además de dejarnos impactados con su belleza, nos ha dejado con la boca abierta gracias a todos los outfits que luce en Al Extremo. Siempre tiene un estilo único y en tendencia que complementa a su carisma y encanto en redes sociales, así como en televisión.

La presentadora más extrema de la televisión inició la semana con un vestido color amarillo bastante entallado y como bien dicen, la que de amarillo se viste, en su belleza confía. Lució un cabello con unas ondas muy naturales y un maquillaje sutil, lo cual hizo que sus facciones y su hermosa sonrisa resaltaran aún más.

Esta semana nuestra querida Vanessa Claudio lució un increíble vestido con un estampado animal print, que le hizo deslumbrar y relucir su tonificada figura. En esta ocasión optó por llevar el cabello lacio, un labial nude y para los ojos un maquillaje ahumado, que fue el toque para hacer contraste con el vestido.

El día miércoles dejó a todos los televidentes con la boca abierta al usar un hermoso vestido de tela suave con una abertura que dejaba mostrar parte de sus muy tonificadas piernas y cabe resaltar que el color rosa en cualquier tonalidad esta en tendencia este año. Su versatilidad en la moda la ha llegado a posicionar como una de las mujeres mejor vestidas en las redes sociales y sus seguidores no dudan en mencionarle lo hermosa que se ve cada día, dejándole comentarios como: "Tan única e inigualable".

Llegó el jueves, ¡impactó a las redes sociales! con un mini vestido corto y ajustado en color negro con líneas blancas en diagonal, acompañado de unos tacones en tonalidad nude y un cabello con unas ondas que le hicieron lucir unos destellos castaños increíbles. No cabe duda que Vanessa Claudio puede vestir como quiera y siempre se vera impresionante.

¡Cerró la semana con broche de colores! Nuestra guapísima Vanessa, lució un look lleno de color con el que deslumbró a todos, tanto en redes sociales como a quienes nos acompañan cada tarde por su televisor. Este vestido encajaba perfecto a su hermoso cuerpo y el peinado más que acertado, dándole ese toque como a cada outfit que usa en Al Extremo.