FOTOS| Así celebra Capricornio la navidad.

Ya estamos muy cerca de la navidad y no esta demás saber cómo se prepara y la festeja nuestro signo cumpleañero... Capricornio.

Si hay un signo que vive de forma particular la navidad es capricornio, ya que les encantan estas fechas, pero les da mucha flojera todo el tema de la decoración, suelen estar muy ocupados y no les gusta distraerse de sus obligaciones.

Son de gusto clásico, esto quiere decir que si llegan a decorar será con el tradicional árbol navideño con esferas de colores brillantes, tendrán una gran corona de adviento en su puerta y pondrán un nacimiento lleno de personajes y accesorios.

Para ellos los regalos son importantes, pero no imprescindibles, ya que prefieren pasar navidad acompañados de su familia y amigos. Los detalles importantes para ellos son el que sus invitados se sientan cómodos y bien recibidos y esto lo logran realizando las cenas y posadas en su casa, esto les asegura hacerlos sentir bien.

Por otro lado, no son personas que planeen con mucha anticipación los preparativos navideños, entonces es probable que ya cercanas las fechas los veas corriendo y bajo presión.