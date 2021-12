FOTOS| ¿Cómo recibirán los signos del zodiaco el año nuevo?

Libra: Para atraer el amor no uses ropa interior el 31 de diciembre y mantén en tu mano izquierda una piedra de ópalo

Cada signo del zodiaco es diferente, es por eso que el ritual para comenzar el año tiene que ser personalizado para cada uno de ellos.

El año nuevo significa que tenemos otra oportunidad para cambiar y mejorar aspectos de nuestra vida que no salieron del todo bien durante el año, para esto nos pueden ayudar los diferentes rituales que existen para atraer dinero, amor, abundancia, salud etc.

Año tras año, escuchamos y leemos diferentes formas y rituales para recibir el año, pero los astros nos han demostrado que según nuestro día de nacimiento es que somos personas con gustos y cualidades diferentes. Teniendo en cuenta esto, es que hay un ritual diseñado para cada uno de los signos del zodiaco y así poder recibir al año de la mejor manera.

Cada signo del zodiaco tiene una personalidad diferente que atrae cosas totalmente opuestas a la de los demás, esto hay que tenerlo en cuenta para empezar el año con el pie derecho confiando en los que los astros tienen para nosotros.

