FOTOS| ¡Descubre qué famosos de Tv Azteca son Capricornio!

Estos famosos tienen algo en común … son Capricornio y comparten muchas cualidades y características. ¿Tú te identificas con ellos?

Razonables, de temperamento tranquilo y confiable.

Los nacidos bajo el signo de Capricornio son personas honestas que siempre te dirán las cosas en la cara. Son personas que odian el engaño y las mentiras.

La disciplina es algo que los caracteriza mucho, siempre que se propongan algo lo van a lograr ya que son personas decididas y comprometidas con todo lo que se proponen.

No son personas de muchos amigos, pero cuando encuentran en quien confiar y ser ellos mismos valorarán tanto esa amistad que no harán nada para lastimarla o romperla.

Aunque parezcan personas tímidas y reservadas, tienen un excelente sentido del humor y siempre buscaran sacarte una sonrisa.

Si quieres entender mejor a los capricornio, no basta con solo escucharlos, hay que indagar y estar preguntándoles constantemente cómo se sienten, ya que no son muy bueno expresando sus emociones.

Si quieres conquistar su corazón no olvides que les atraen mucho las personas decididas y con metas. Les encanta la gente creativa y vivir experiencias diferentes.