Lugares que no soportan los signos del zodiaco

Lugares que no soportan los signos del zodiaco

FOTOS| ¿Qué lugares o espacios no soportan visitar los signos del zodiaco?

Conoce qué lugares generan miedo o resultan poco atractivos para cada signo del zodiaco.

Los lugares que no soportan los signos del zodiaco, tienen que ver con su personalidad, sus miedos y experiencias vividas. No es ninguna coincidencia que uno mismo se sienta incómodo en ciertos espacios, nuestro cuerpo y alma saben los lugares a los que pertenecemos y los lugares a los que no.

Quizá te puede interesar: FOTOS| Así celebra Sagitario su etapa de cumpleaños.



Aries: Las personas que pertenecen al signo de Aries, al ser de personalidad extrovertida, odian estar en sitios encerrados tales como; hospitales, oficinas encerradas u otro tipo de espacios que no les permitan ver el exterior.

Tauro: Odian los espacios oscuros, encerrados y con poca ventilación, de hecho, muchos de ellos suelen ser claustrofóbicos. Incluso las salas de cine, les parecen algo incómodas a algunos de ellos. En sí, los lugares que más les causan terror, pueden ser los elevadores o los baños públicos.

Géminis: Los géminis tienen miedo a lo desconocido, procuran siempre estar acompañados y estar en lugares confortables y conocidos. Los lagos o la profundidad del mar, pueden parecerles lusgares aterradores.

Cáncer: Sin duda, quienes pertenecen al signo de Cáncer, prefieren evitar los lugares con climas fríos, tales como los espacios con nieve o hielo. Pueden soportar las bajas temperaturas, pero no es una experiencia agradable para ellos. Tampocosuelen gustarles los parques llenos de niños ruidosos.

Leo: Se puede decir que el Leo es todo terreno, sin embargo, si tienes un amigo o conocido de este signo, no lo lleves a lugares de mucha altura, ya que esto les causa pánico, la inestabilidad y lejanía del suelo, es para ellos de gran temosr, ya que siempre preferirán los suelos firmes. Algunos lugares en los que les da miedo estar, pueden ser los altos telef´éricos, los juegos mecánicos de gran altura o alfunas montañas.

Quizá te puede interesar: FOTOS | ¿Qué look prefiere cada signo del zodiaco?



Virgo: Odian los espacios sin naturaleza, para ellos, las grandes ciudades llenas de coches y edificios, no son lo más bonito, necesitan de un ambiente campestre lleno de árboles y animales. Los virgo siempre están criticando aquellos espacios llenos de pavimento y sin vida natural alguna.

Libra: Los Libra, a pesar de ser conocidos como buenas personas, prefieren siempre huir del bullicio. Los parques, restaurantes, zoológicos, discotecas u otros lugares donde haya bochorno y ruido en exeso, les resultan alterantes y les disgustan.

Escorpio: Aunque parezca extraño, los Escorpio preferirán siempre la penumbra y la comodidad; lugares como la playa o la costa, les parecerán poco atractivos, pueden estar ahí, sin embargo prefieren por mucho la comodidad de una recámara solitaria.

Sagitario: Sin lugar a dudas, sagitario odia estar sentado y sin moverse. No soportan el transporte público para nada, es por ello, que muchos de ellos optan por andar en bicicleta o caminar.

Capricornio: No les gustan las carreteras largas por la noche, suelen ser algo miedosos y supersticiosos, siempre preferirán el día y las distancias cortas. Si viajas con un Capricornio, trata de hacerlo durante el día.

Acuario: Necesitan del aire, por ello los lugares con poco espacio no son de su agrado. Odian por mucho estar en los aviones, a pesar de que les encante viajar, siempre preferirán sentir la brisa en su rostro.

Mira la galería completa