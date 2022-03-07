Germán Ortega explotó contra la prensa por este motivo.

El pasado viernes al reestrenar la temporada del Tenorio Cómico, Germán Ortega explotó cuando al atender a la prensa un reportero le preguntó sobre el supuesto pleito que tuvieron en la producción el comediante Julio Alegría y Arath de la Torre, por presuntamente éste último haber intentado seducir a su esposa.

No, yo no quiero hablar de eso, qué lástima que me pregunten eso y la neta yo no voy a hablar de eso porque yo no sé nada

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¿A quién?, no insistas con eso carnal, sí me saca de onda que a mí no me pelan… yo puedo seguir trabajando y se supone que vamos de la mano, pero que me vengan a entrevistar para hablar del Tenorio y quieran insistir en un tema que yo no he hablado y no voy a participar en nada que han sacado en revistas

O sea digo, no hay... pero si nada más es sacar una información o ver lo amarillistas y eso es lo que vende, ok, yo lo que vendo es subir al escenario y todo lo demás, pero yo no me voy a prestar a otra cosa, de que me vengan a insistir, solamente así me pelan y la neta lo digo, muy sentido estoy porque pasé en la alfombra roja de José el soñador, si para eso sirvo nada más, que lástima que me hagan eso porque yo les hablo, les digo de mi cabello, me raspo el ...., lo que quieran pero yo no voy hablar de otra cosa

Germán Ortega reveló que se va a someter a más operaciones

En otros temas y antes de que enfureciera, el mascabrother nos compartió que además de su reciente injerto de cabello, pronto se someterá a una cirugía de nariz.

Me andan operando de todo me acaban de deshidratar cornetes y me van a operar la nariz a fin de año y me van a poner chichis

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