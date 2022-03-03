Aleks Syntek revela que podría trabajar con algún exponente del género urbano.

Aleks Syntek lo sostiene, la difusión del género urbano debería estar regulada, sobre todo en medios y lugares públicos con el fin de que los niños no queden expuestos a sus letras, algunas de las cuales considera nocivas.

Cualquier género musical, no solamente el reguetón, si se pudiera regular sería bueno; por ejemplo los narcocorridos sí están regulados, pero la música en general, como el urbano no. Se le han ido las patas a demasiadas canciones que hablan de sexo explícito, muy pornográficas y que se exponen en horarios que no deben de ser

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Aleks Syntek no cierra de posibilidad de una colaboración del género urbano

Pero, ¿Aleks Syntek está consciente de que no todos los exponentes del género urbano difunden el mismo tipo de letras? Admite que podría trabajar con alguno de ellos, por ejemplo, con el colombiano Sebastián Yatra.

No toda la música urbana tiene contenido nocivo y hay muchas canciones que son bonitas, buenas, que tienen un buen mensaje. Justo hoy, viajé en el avión con Sebastián Yatra y Sebastián Yatra fue alguien que me defendió mucho cuando hable sobre ese tema y lo entendió bien

Y esto opina de la reciente conversión cristiana de Farruko, quien fue duramente criticado por sus fanáticos al revelar que se arrepiente de las letras que cantaba y al anunciar que ahora solo cantará temas de corte religioso.

Prefiero mantenerme así muy laico en lo que hago y este, respetar mucho las creencias de todos los demás. Creo que eso es muy bueno como persona influyente dentro de lo que haga cualquier persona importante dentro de la música

Aleks Syntek está muy contento por el regreso de Sexo, Pudor y lágrimas y, reveló que, desde la primera versión, el tema de la película lo iba a cantar Alejandra Guzmán.

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