5 cortes en tendencia que puedes lucir en este 2026 si tienes el pelo rizado
Estos son los cortes de cabello que realzan la forma del pelo rizado. Son de fácil mantenimiento y garantizan una melena elegante todos los días.
Lejos de intentar domarlo o esconder su volumen natural, el pelo rizado se luce con las tendencias 2026 que apuestan por cortes de cabello que realzan la textura, respetan la forma del rizo y facilitan el mantenimiento diario. La consigna es clara: menos esfuerzo y más personalidad.
Estilistas y expertos en cuidado capilar coinciden en que este año los cortes para pelo rizado priorizan la estructura, el movimiento y la salud del cabello. Desde estilos cortos y definidos hasta melenas medias con capas estratégicas, estas propuestas buscan adaptarse a distintos tipos de rizo y estilos de vida.
Los 5 cortes de pelo rizado que marcarán tendencia en 2026
En 2026, el pelo rizado se lleva con orgullo. Estos cortes de cabello confirman que la clave está en respetar su naturaleza y elegir un estilo que acompañe la forma y el ritmo de vida o rutina de cada persona.
- Curly bob con capas suaves
Una versión actualizada del clásico bob, adaptada al cabello rizado. Se lleva a la altura del mentón o un poco más abajo, con capas ligeras que evitan el efecto triangular y permiten que los rizos caigan con naturalidad.
@_labarberasalon Curly Bob ✨ Un corte diseñado para resaltar la forma natural de tus rizos, aportando definición, movimiento y un look fresco y moderno. Ideal para quienes buscan volumen controlado y un estilo lleno de personalidad. ✂️ 💬 Si tú también deseas un cambio así, déjanos un comentario para poder ayudarte. #CurlyBob #CurlyHair #RizosNaturales #CambioDeLook #LaBarberaSalon ♬ sonido original - Jhey :)
- Shag rizado
Inspirado en los años 70, este corte se impone con fuerza en 2026. Combina capas desordenadas, volumen controlado y, en muchos casos, flequillo rizado. Es ideal para quienes buscan un look relajado y con mucha personalidad.
@theawakingofstyle CORTE SHAG en cabello RIZADO inspirado en Zendaya IG: @theawakingofstyle #estilista #hairstylist #peluqueria #cortedepelo #cortedecabelo #rizado #curly #curlyhair #zendayahair #cambiodelook #flequillo ♬ Los Ángeles - Aitana
- Corte midi en capas largas
Perfecto para quienes no quieren renunciar al largo. Las capas se concentran en medios y puntas para dar movimiento sin quitar densidad, ayudando a definir el rizo y reducir el peso del cabello.
@lajulicardona Asi corto mi cabello rizado en capas 👩🏽🦱👩🏼🦱👩🏾🦱👩🏻🦱 Tip adicional: Siempre, Siempre, Siempreeee usa una tijera de peluqueria bien afilada, para que el corte quede limpio y no maltrates el cabello✨ #cortedecabello #cabellolargo #cabellorizado #corte #rizos #rizadas #cortefeminino #corteencapas #curly #curlyhair #curlygirl #crespos #rizosperfectos ♬ sonido original - Juli Cardona
- Pixie rizado
Este corte resalta las facciones y permite lucir la textura natural del rizo con un estilo fresco y de bajo mantenimiento (siempre que se trabaje bien la definición).
@gabrielsamrags Cuando alcas a cortarte un Pixie y tienes el cabello rizo puedes tener opciones. #creatorsearchinsights #GabrielSamra #gabrielsamrahairsalon #HairTransformation #pixiecut ♬ Exclusive Mixed Music - Gaby_xs27
- Corte redondo afro
Una apuesta fuerte por el volumen y la forma natural. Este estilo celebra el rizo en su máxima expresión, con una silueta equilibrada y simétrica que aporta impacto visual y autenticidad.
@kelypolo_fit Corte de cabello afro redondo 😍👩🏽🦱 #rizosnaturales #cabelloafro #curlyhairtutorial ♬ sonido original - kelypolo_fit