5 cortes en tendencia que puedes lucir en este 2026 si tienes el pelo rizado

Lejos de intentar domarlo o esconder su volumen natural, el pelo rizado se luce con las tendencias 2026 que apuestan por cortes de cabello que realzan la textura, respetan la forma del rizo y facilitan el mantenimiento diario. La consigna es clara: menos esfuerzo y más personalidad.

Estilistas y expertos en cuidado capilar coinciden en que este año los cortes para pelo rizado priorizan la estructura, el movimiento y la salud del cabello. Desde estilos cortos y definidos hasta melenas medias con capas estratégicas, estas propuestas buscan adaptarse a distintos tipos de rizo y estilos de vida.

Los 5 cortes de pelo rizado que marcarán tendencia en 2026

En 2026, el pelo rizado se lleva con orgullo. Estos cortes de cabello confirman que la clave está en respetar su naturaleza y elegir un estilo que acompañe la forma y el ritmo de vida o rutina de cada persona.



Curly bob con capas suaves

Una versión actualizada del clásico bob, adaptada al cabello rizado. Se lleva a la altura del mentón o un poco más abajo, con capas ligeras que evitan el efecto triangular y permiten que los rizos caigan con naturalidad.

Shag rizado

Inspirado en los años 70, este corte se impone con fuerza en 2026. Combina capas desordenadas, volumen controlado y, en muchos casos, flequillo rizado. Es ideal para quienes buscan un look relajado y con mucha personalidad.

Corte midi en capas largas

Perfecto para quienes no quieren renunciar al largo. Las capas se concentran en medios y puntas para dar movimiento sin quitar densidad, ayudando a definir el rizo y reducir el peso del cabello.

Pixie rizado

Este corte resalta las facciones y permite lucir la textura natural del rizo con un estilo fresco y de bajo mantenimiento (siempre que se trabaje bien la definición).

Corte redondo afro

Una apuesta fuerte por el volumen y la forma natural. Este estilo celebra el rizo en su máxima expresión, con una silueta equilibrada y simétrica que aporta impacto visual y autenticidad.