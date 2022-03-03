Pepe Aguilar confirma que va a producir una serie sobre la vida de sus padres.

Pepe Aguilar confirma que la serie sobre la vida de sus padres, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, es un hecho, pero adelantó que la historia es tan intensa que superará al mejor melodrama.

Era la rosa de Guadalupe, no tanto la de mi papá. La de mi papá fue una historia de lucha, de la nada, a que lo invitaban a la Casa Blanca y lo invitaron hacer esto y el otro, y que tenía una estatua aquí, una calle allá, primero mi papá y luego nace mi mamá, once años después y esa es otra historia de drama sin parar, hasta que conoce a mi papá

Te puede interesar: Ángela Aguilar confirma gran amistad con ex de Christian Nodal.

Cuando conoce a mi papá, después de haber tenido muchos dramas en su vida, se hace la historia de amor de mis padres y esa nada más, sería una bioserie. Son los primeros porque quiero repetirlos, parece que a la gente de repente nos da amnesia, los primeros hispanoparlantes en presentarse en lugares como este, fueron Antonio Aguilar y Flor Silvestre y su espectáculo

Pepe Aguilar reveló que tiene una nueva sociedad con Simon Fuller

Pepe Aguilar ahondó en la sociedad que acaba de crear con el británico Simon Fuller, para producir esta serie y una lista de proyectos que involucran a su hija Ángela Aguilar.

También te puede interesar: Ángela Aguilar habla de la responsabilidad de cargar con su apellido.