Pepe Aguilar confirma que va a producir una serie sobre la vida de sus padres.
El cantante Pepe Aguilar reveló que la serie sobre la vida de sus padres es un proyecto que va a realizar y planea otro más.
Pepe Aguilar confirma que la serie sobre la vida de sus padres, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, es un hecho, pero adelantó que la historia es tan intensa que superará al mejor melodrama.
Era la rosa de Guadalupe, no tanto la de mi papá. La de mi papá fue una historia de lucha, de la nada, a que lo invitaban a la Casa Blanca y lo invitaron hacer esto y el otro, y que tenía una estatua aquí, una calle allá, primero mi papá y luego nace mi mamá, once años después y esa es otra historia de drama sin parar, hasta que conoce a mi papá
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Cuando conoce a mi papá, después de haber tenido muchos dramas en su vida, se hace la historia de amor de mis padres y esa nada más, sería una bioserie. Son los primeros porque quiero repetirlos, parece que a la gente de repente nos da amnesia, los primeros hispanoparlantes en presentarse en lugares como este, fueron Antonio Aguilar y Flor Silvestre y su espectáculo
Pepe Aguilar reveló que tiene una nueva sociedad con Simon Fuller
Pepe Aguilar ahondó en la sociedad que acaba de crear con el británico Simon Fuller, para producir esta serie y una lista de proyectos que involucran a su hija Ángela Aguilar.
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Acabo de firmar una sociedad con Simon Fuller, que él a eso se dedica. Simon Fuller creó American Idol y tiene un montonal de propiedades de contenido visual; series, bioseries, películas, etcétera. Él es el experto, entonces, con él vamos a crear mucho contenido y hay un proyecto para Ángela que lo vamos a hacer ya de volada y hay otro proyecto de la familia