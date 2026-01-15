La guía definitiva para salvar tu anturio si tiene hojas amarillas

El anturio es una de las plantas de interior más apreciadas por sus hojas brillantes y sus flores de larga duración. Pero cuando sus hojas comienzan a tornarse amarillas, puede ser señal clara de que algo no está funcionando correctamente en su entorno o en sus cuidados.

Especialistas en jardinería coinciden en que las hojas amarillas son un aviso temprano que permite corregir errores antes de que la planta se debilite por completo. Identificar la causa y aplicar soluciones puede devolverle al anturio su aspecto saludable en pocas semanas.

La solución para eliminar el aspecto amarillo de las hojas del anturio y recuperar la planta

Ajustar el riego: deja secar ligeramente la capa superior del sustrato antes de volver a regar y asegúrate de que la maceta tenga buen drenaje. Si sospechas daño en las raíces, trasplanta la planta a un sustrato aireado y específico para plantas tropicales. Ubicar el anturio en un espacio con luz indirecta brillante: debe quedar lejos del sol directo y de fuentes de frío o calor. Complementa los cuidados con un fertilizante equilibrado cada 4 a 6 semanas durante la temporada de crecimiento. De acuerdo con la American Society for Horticultural Science, una nutrición constante y moderada es clave para mantener el color verde intenso de las hojas.

Con estos ajustes, el anturio no solo dejará atrás las hojas amarillas, sino que recuperará su vigor y capacidad de floración.

¿Por qué las hojas del anturio se vuelven amarillas?

Una de las causas más frecuentes es el exceso de riego, que provoca asfixia radicular y dificulta la absorción de nutrientes. El anturio necesita un sustrato húmedo, pero nunca encharcado.

Según la Royal Horticultural Society (RHS), el aspecto amarillo suele ser una respuesta directa al daño en las raíces por acumulación de agua. Pero la iluminación inadecuada también influye: demasiada luz directa puede quemar las hojas, mientras que la falta de luz reduce la fotosíntesis.

A esto se suman factores como deficiencias nutricionales, especialmente de nitrógeno, y cambios bruscos de temperatura o corrientes de aire. El Missouri Botanical Garden señala que el estrés ambiental prolongado suele manifestarse primero en el color del follaje.